شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات لتناول الكريز.. يساعدك على النوم ويمنع ظهور التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أطباء مختصون في التغذية 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكريز، التي تعد أحد أهم الفواكه الصيفية، ومن أهمها المساعدة في تجنب ظهور التجاعيد، كما أن لها تأثيرات مضادة للسرطان، وذلك وفقا لما ذكره موقع سكاى نيوز.وقال المختصان في مجال التغذية كيري جانس وسامانثا كاسيتي، في مقابلة مع مجلة "WOMAN HEALTH"، إن تناول فاكهة الكريز له فوائد قد لا يتوقعها أحد.

وتساعد فاكهة الكريز في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، كما يمكن أن يقلل تناول الكريز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

كذلك يساعد الكريز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وقال كاسيتي: " إن هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك يساعد الكريز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، كما يحسن عمل وظائف المخ والذاكرة ويقلل من الالتهاب ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

كما يمكن أن يقلل تناول الكريز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكريز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط.

بالإضافة إلى ذلك يساعد الكريز في مكافحة مرض السكري من النوع 2، كما يساعد تناول الكريز أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.