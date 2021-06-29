شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض FDA السابق: معدلات التطعيم المنخفضة تؤدى لتفشى سلالة دلتا الهندية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور سكوت جوتليب المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، من أنه يتوقع تفشي متغير "دلتا" الهندي في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشهد بعض المقاطعات في الجنوب والغرب زيادة في حالات كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة:" أبلغت مقاطعات ألاباما وأركنساس ولويزيانا وميسيسيبي ووايومنج ما بين 100 و500 حالة لكل 100 ألف في الأسبوع الماضي، مقارنة بالمعدل البالغ 23.9 حالة لكل 100ألف، وقامت جميع الولايات الخمس بتطعيم 35% أو أقل من السكان بشكل كامل، وهو أقل من المعدل الذى تقوم به الولايات الأخرى، و3 مقاطعات فقط بين الدول الخمس لقحت بالكامل أكثر من 50%.

أظهرت الدراسات السابقة أن جرعتين من لقاحات كورونا أكثر فاعلية ضد البديل الهندى " دلتا" من جرعة واحدة.

أكد مسئولو الصحة، إن معدلات التطعيم المنخفضة هي المشكلة فى تفشى سلالة دلتا الهندية، وأن الفيروس ينتقل بسرعة في المناطق غير الملقحة في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) أن جميع الولايات الخمس لقحت أقل من 35 % من إجمالي عدد سكانها، وهو أقل من المعدل الوطني البالغ 45.6 %، كما أبلغت جميع الولايات أيضًا عن ارتفاع في الحالات المرتبطة بمتغير دلتا، حيث قال البعض، إن أكثر من نصف جميع الإصابات الجديدة مرتبطة بالسلالة.

حذر المفوض السابق لهيئة الأغذية والأدوية، الدكتور سكوت جوتليب، من أن أمريكا من المحتمل أن تشهد تفشيًا محدودًا لمتغير دلتا في ولايات معينة بدلاً من تفشي المرض على نطاق واسع، موضحا إن هناك بعض المناطق التي سينتشر فيها الفيروس بكثافة.