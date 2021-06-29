ضبط بطاقات مصرفية.. السودان يحبط فوضى الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكثر من 100 بطاقة صراف آلي ضبطها السودان بحوزة فلول النظام الإخواني السابق لتمويل أعمال تخريب خلال مواكب مقررة بذكرى انقلاب التنظيم قبل 3 عقود.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، كشف مسؤول سوداني من لجنة إزالة التمكين (حكومية) عن ضبط أكثر من 100 بطاقة صراف آلي تمت تغذيتها بمبالغ مالية، وجرى توزيعها على فلول الحزب المحلول لتسيير أعمال التخريب خلال مواكب الثلاثين من يونيو.

وأوضح المسؤول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن اللجنة ألقت، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادات وناشطين بالحزب المنحل (المؤتمر الوطني/ الحاكم سابقا بقيادة عمر البشير ) متورطين في التحريض على أعمال تخريب وإثارة العنف ضد الدولة.

وأشار إلى أنه قيدت بلاغات ضدهم تحت المواد (13، 14) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، والمادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991 تقويض النظام الدستوري، والمواد (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014.

ولفت إلى أن اللجنة ضبطت، في وقت سابق، مراكز لصناعة الإشاعات في السودان، ممولة من (ثلاث) دول، دون تسميتها.



وأمس الاثنين، أوقف السودان 72 شخصا ضمن شبكة للمضاربة في العملة قبل يومين من موعد حدده تنظيم الإخوان الإرهابي لإطلاق الفوضى بذكرى انقلابهم في 30 يونيو/ حزيران 1989.

وأشار بيان للجنة تفكيك الإخوان إلى أن أعضاء الشبكة تداولوا مبالغ تتجاوز تريلون جنيه سوداني في عدد كبير من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميا، الأمر الذي لا يتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضح عضو في اللجنة لـ"الخليج 365"، أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط الشبكة بتنظيم الإخوان الإرهابي في ضوء المعلومات التي توفرت حول أصحاب الحسابات المصرفية.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، فيما لم يتجاوز عمر أحد المتهمين خمسة وعشرين عاماً كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.