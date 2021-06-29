أسعار الذهب في مصر اليوم.. هبوط حاد لـ عيار 21

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبطت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع تراجع عنيف لأسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 884.5 جنيه، مقابل 897.54 جنيه أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 774 جنيها ليخسر نحو 12 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق، ونوع العيارات، قيمة المصنعية، علما بأن قيمة المصنعية تشمل الضريبة، والدمغة.

وتتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30، و60 جنيها في مناطق الصاغة، بينما تصل إلى 150 جنيها لدى بعض المحلات والتجار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، 663.5 جنيه مقابل نحو 673.16 جنيه في ختام تعاملات الأمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 516 جنيه، وجرام الذهب عيار 12 سجل 442.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، إلى مستوى 27.491 ألف جنيه (1760 دولار)، مقابل نحو 27.913 ألف جنيه (1781 دولار).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر، إلى نحو مستوى 6192 جنيه، مقابل نحو 6283 جنيه.

أسعار الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يكون قويا وقد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1749.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أبريل نيسان، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.36 بالمئة عند 1753.66 دولار بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53 بالمئة إلى 1753.50 دولار للأوقية.