شكرا لقرائتكم خبر عن لو أخدت تطعيم كورونا.. احذر من التعرض لأشعة الشمس على الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر فى وكالة نوفوستى عن بعض المحاذير التى يجب عليك تجنبها بعد تناول لقاحات فيروس كورونا، حتى لا تتفاقم الأعراض التى قد تواجهها عقب أخذ التطعيم، والتى تتمثل فى ارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى وبعض الأعراض التى تتمثل فى الطفح الجلدى.

وأكد التقرير أن من بين المحاذير التى لابد تجنبها عند تناول لقاحات فيروس كورونا عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ولفترة طويلة، لأنها تشكل خطورة على الصحة، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تسبب الحروق والتهابات الجلد.

وأكد التقرير أن مادة الهيستامين تزداد مستوياتها عند التعرض لأشعة الشمس، الأمر الذى يؤدى إلى التهاب الجلد والإصابة بردود أفعال تحسسية بعد التطعيم، وقد تتفاقم الحالة الصحية وتلحق بك مخاطر عديدة.

وأوصى الخبراء أيضا أنه لابد من تجنب التعرض لأشعة الشمس أو الحصول على حمامات شمسية لمدة قد تصل لشهر، كما شدد التقرير على تجنب التعرض للأشعة الحارقة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الأولى وأسبوعين بعد الجرعة الثانية، وهى المدة التى تتكون خلالها الأجسام المضادة التى تمنحك القدرة على مقاومة العدوى الفيروسية.

ونصح الخبراء الأشخاص الذين تناولوا لقاحات فيروس كورونا ويقضون الإجازة الصيفية بالمدن الساحلية بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس على الشاطئ خلال فترة الظهيرة، بحيث يمكنك الاستمتاع على الشاطئ خلال الفترة من الساعة السادسة إلى العاشرة صباحا، أو بعد السادسة مساء.