شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أطعمة قد تُشعرك بالغضب والتوتر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

يعد (الباذنجان، والقرنبيط، والبطاطس) من الأطعمة الشهية المحببة لدى الكثيرين، لكن البعض يجهل أن هذه الأطعمة صُنِفت في الطب الصيني القديم بأنها من المواد الغذائية التي تحفز شعورك بالغضب والقلق والتوتر.

وفي السطور التالية سنسرد أبرز الأطعمة التي تتسبب في الشعور بالغضب، والأغذية الأخرى التي تحد منه، وفقا للموقع المهتمة بالشأن الصحي مثل “bustle”، و”بولدسكاي”، و”webteb”، فتتمثل هذه الأطعمة فيما يلي:

أولا- أطعمة تسبب الغضب

الباذنجان

يؤدي الباذنجان إلى تعطيل موجات “البيتا”، التي هي عبارة عن مخطاط كهربائية الدماغ مرتبط بحالة التنبيه والاستيقاظ، ومع تعطل هذه الموجات ينتاب البعض الشعور بالغضب.

الأطعمة الدهنية والغنية بالتوابل

تزيد الأطعمة الغنية بالتوابل من حرارة الجسم، بينما تؤثر الأطعمة الدهنية على موجات بيتا ووظائف الجسم، وبالتالي مشاعر الإنسان، ما يتسبب في الشعور بالغضب والأرق، والاكتئاب.

البطاطس المقلية والقرنبيط والأطعمة المجففة

تحفز هذه الأطعمة مشاعر القلق والغضب؛ إذ يتسبب القرنبيط في إصابة الإنسان بالغازات والانتفاخ، كما تتسبب البطاطس المقلية والأطعمة المجففة الأخرى في الشعور بالقلق والغضب.

ثانياً- أطعمة تحد من الغضب

الموز والشوكولاتة الداكنة

يساهم تناول الشوكولاتة الداكنة في تعزيز مستويات السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، وتخفيف مستويات التوتر والغضب، أما الموز فيحتوي على الماغنسيوم والدوبامين الذي يحسن المزاج، فضلا عن أنه غني بفيتامينات “A” و”B” و”C” و”B6″المفيدة للجهاز العصبي.

الدجاج والبطاطس المطبوخة

تحتوي البطاطس على الكربوهيدرات وفيتامين “B”، كما تعمل على تخفيض ضغط الدم والتخفيف من أعراض التوتر، فضلا عن أنها مفيدة للصحة العقلية بشكل عام، أما الدجاج فيحتوي على نوعين من “الأمينو أسيد” وهما “تريبتوفان” و”تيروسين” اللذان يساهمان في تحسين المزاج وتخفيف أعراض الاكتئاب والشعور بالغضب.

حساء السبانخ والكرفس

يقلل تناول السبانخ من نوبات الغضب؛ لأنه غني بالسيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج وجعل المرء يشعر بالهدوء، كما يساعد الكرفس في تنقية الذهن وتحسين المزاج والتخلص من مشاعر الغضب.

الجوز والبذر

يحتوي البذر والجوز على زنك أحماض “أوميغا-3” وميلاتونين ومضادات الأكسدة، وفيتامين “E” و”B”، وفيتامين “B6″، وجميعها مفيدة للمخ، وتساعد في تخفيف الغضب وتحسين عمل خلايا المخ وتعديل المزاج.

شاي الكاموميل

يحتوي شاي الكاموميل على مضادات الأكسدة والفلافونويدات، التي تقوم بدور المهدئات وتقليل الغضب، كما تحتوي القهوة على مجموعة من الناقلات العصبية المرتبطة بتحسين المزاج، وتهدئة الغضب؛ لذلك يُنصح بتناول فنجانَين منهما عند الشعور بالغضب.