شكرا لقرائتكم خبر عن مصنوع من الأرز.. تطوير أول لقاح فى العالم صالح للأكل ضد الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب وباء الكوليرا الكثير من الوفيات فى جميع أنحاء العالم كل عام، حيث يمكن أن تقتل فى غضون ساعات بعد الإصابة، لكن لقاحًا جديدًا مشتقًا من أرز مزروع خصيصًا يقدم طريقة واعدة لتقليل هذا العدد من الوفيات.

فى حين أن لقاحات الكوليرا الفموية متوفرة بالفعل، سيكون هذا أول لقاح لا يتطلب التبريد كما أن إنتاجها ميسور التكلفة ومباشر نسبيًا، حيث يتم تحويل حبوب الأرز إلى مسحوق يجب خلطه بالسائل، ويمكن أكله وفقا لموقع "ScienceAlert".



لقاح للكوليرا

اجتاز اللقاح الحديث تجارب المرحلة الأولى على البشر بنجاح - بعد أن أظهر سابقًا فعاليته فى الحيوانات - مع تحقيق استجابة مناعية جيدة، ولم يتم تسجيل آثار جانبية واضحة فى 30 متطوعًا فى التجربة.

ويقول عالم المناعة هيروشى كيونو من جامعة طوكيو فى اليابان: "أنا متفائل جدًا بمستقبل اللقاح، استجاب المشاركون للقاح بجرعات منخفضة ومتوسطة وعالية، مع أكبر استجابة مناعية عند أعلى جرعة."

ويعتمد اللقاح على نباتات أرز يابانية قصيرة الحبة معدلة وراثيًا، تزرع فى مزرعة مائية داخلية محمية، تنتج النباتات جزءًا غير سام من ،CTB ويمكن للجهاز المناعى اكتشافه والاستجابة له.

ويتم خلط الأرز المطحون بمحلول ملح ليتم تناوله، حيث يدخل اللقاح الجسم من خلال الأغشية المخاطية المعوية بنفس الطريقة التي تدخل بها الجراثيم، ما يؤدى إلى حدوث استجابة.

ويقول كيونو: "أجسام بروتين الأرز تتصرف مثل كبسولة طبيعية لتوصيل المستضد إلى الجهاز المناعى للأمعاء".

على الرغم من أن النتائج كانت واعدة بالنسبة للعديد من المشاركين فى الدراسة، مع متابعة لمدة تصل إلى 16 أسبوعًا بعد ذلك، أظهر 11 من أصل 30 شخصًا الذين تناولوا اللقاح استجابة مناعية منخفضة أو عدم استجابة على الإطلاق.