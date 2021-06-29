لماذا يطلب الطبيب "أشعة" تصوير حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسى؟

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القاهرة - سامية سيد - تصوير الأمعاء بالرنين المغناطيسي هو اختبار أشعة يتيح لطبيبك رؤية صور مفصلة للأمعاء الدقيقة، يمكنه تحديد الالتهاب والنزيف والمشاكل الأخرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على السبب الذى قد يطلب فيه الطبيب أشعة لتصوير حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسى، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

تستخدم أشعة الرنين المغناطيسى مجالًا مغناطيسيًا لإنشاء صور مفصلة للأمعاء، ثم يقوم الكمبيوتر بتحليل الصور، قبل الاختبار، يتم إعطاء صبغات التباين عن طريق الفم وعن طريق الوريد لإبراز الأمعاء الدقيقة، سيتم أيضًا حقن دواء لتقليل حركة الأمعاء التي يمكن أن تتداخل مع الصور.

لماذا تحتاج لإجراء تصوير حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسي؟

قد يساعد هذا الاختبار في الكشف عن:

-نزيف داخلي

-مناطق تهيج وانتفاخ في الأمعاء

-الخراجات، وهي جيوب مملوءة بالصديد، في جدران الأمعاء

-تمزقات صغيرة في جدار الأمعاء

-انسداد

-الأورام

-قد يساعد هذا الاختبار أيضًا في تتبع مدى نجاح بعض العلاجات

غالبًا ما يُنصح باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي عندما يكون لديك مرض كرون، حيث يميل داء كرون إلى إصابة الشباب، الذين يكونون أكثر عرضة لمشاكل التعرض للإشعاع المتكرر.

يمكن أن يساعد التصوير بالرنين المغناطيسي في تجنب الأشعة السينية غير الضرورية، أيضًا ، يعد الإجراء اختبارًا أفضل لمشاهدة مشاكل الأنسجة الرخوة في الأمعاء.

كيف يمكن الاستعداد لموجات حركة الأمعاء بالرنين المغناطيسي؟

قبل إجراء هذا الاختبار ، ستحتاج على الأرجح إلى:

-إجراء اختبارات دم أو اختبارات أخرى يطلبها طبيبك.

-أخبر طبيبك إذا كان لديك أو تستخدم أي أجهزة طبية مزروعة، مثل أجهزة السمع أو جهاز منظم ضربات القلب، أو غرسة قوقعة الأذن، أو مشبك لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، أو ملف معدني في الأوعية الدموية ، فلا يجب أن تخضع لهذا الاختبار أو تدخل منطقة التصوير بالرنين المغناطيسي.

-اسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك التوقف عن تناول أي من الأدوية أو المكملات الغذائية المعتادة.

-اسأل طبيبك متى تتوقف عن الأكل والشرب اسأل أيضًا عما إذا كان يجب عليك تجنب أطعمة معينة لهذا الاختبار. -قد يُطلب منك عدم الأكل أو الشرب لمدة 6 ساعات قبل الاختبار.

-أخبر طبيبك بأي نوع من أنواع الحساسية أو الحالات الصحية الأخرى ، مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

-لا ترتدي أي مجوهرات ولا تحمل أي أجسام معدنية في غرفة الفحص وهذا يشمل دبابيس الشعر.