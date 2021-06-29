شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة نوفوستى الروسية: لقاح سبوتنيك فعال فى مواجهة متغير دلتا بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دينيس لوجونوف، نائب مدير مركز "جاماليا" العلمي لدى وزارة الصحة الروسية، عن فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا اللقاح فعال في مواجهة هذه الطفرة بنسبة عالية قد تصل إلى 90%، وفقًا لتقرير وكالة "نوفوستى" الروسية.

قال لوجونوف في تصريحات صحفية إن انخفاض فعالية مصل دم المطعمين ضد الطفرة الهندية بـ 2,6 مرة ليس سوى أحد مؤشرات فعالية اللقاح.

وأشار نائب مدير مركز "جاماليا" فى وقت سابق، أن تطوير لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا قادر على مواجهة الطفرة الهندية الجديدة "متغير دلتا" التي تُشكل خطرًا على كافة أنحاء العالم.

وأشار لوجونوف إلى أن فعالية لقاح سبوتنيك V في مواجهة الطفرة الهندية أكثر فعالية من 3 إلى 5 مرات مقارنة بلقاحى "فايزر" و"موديرنا"، على حد قوله.

ويعتمد اللقاح الروسي على استخدام فيروس من النوع البارد المعدل وراثيا تم تصميمه بحيث يكون غير ضار كناقل يعمل على إيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية، والتعرف على فيروس "كوفيد-19" ومقاومته حال الإصابة به.