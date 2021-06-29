شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوصل لبخاخ أنف يحتوى على أجسام مضادة لالتهابات الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فلاديمير أليشكين، المدير العلمى لمعهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، عن ابتكار رذاذ للأنف يحتوى على مجموعة واسعة من الأجسام المضادة لالتهابات الجهاز التنفسى، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأشار أليشكين إلى أن مهمة هذا البخاخ، هى وضع أول حاجز وقائى من التهابات الجهاز التنفسى "لأن هذا المستحضر يحتوى على عصارة قد تستخدم مستقبلا للوقاية من فيروس كورونا التاجى أيضا.

وأضاف فلاديمير أليشكين "صنع هذا العقار من دم المتبرعين، لذلك يحتوى على مجموعة واسعة من الأجسام المضادة تعكس مناعة السكان، وتكنولوجيا الحصول على هذا العقار تسمح باستبعاد وجود أى كائنات مجهرية فيه بما فيها الفيروسات".

وأشارت وكالة روسيا اليوم إلى أن العقار أثبت نشاطه الفعال ضد فيروسات الإنفلونزا وفيروسات الهربس والفطريات (Mycoplasma) والمكورات العنقودية الذهبية ومسببات أمراض السعال الديكي والخناق (الدفتيريا).

ووفقا لـ أليشكين من أجل تعزيز المناعة فى حالة الإصابة بالعدوى، يحتاج الجسم إلى وقت، وخلال هذه الفترة يمكن إدخال الأجسام المضادة إلى الجسم بشكل اصطناعى، مشيرا إلى أن العقار الجديد "هو فى الحقيقة علاج ثانوى".

وأضاف نظرًا لأن المادة الضرورية يحصل عليها من النفايات الناتجة عن عملية فصل الدم إلى مكونات، فيجب ألا يكون البخاخ باهظ الثمن.