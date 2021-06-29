10 أطعمة تعالج حب الشباب 



بيروت - نادين محمد -

يعتبر حب الشباب أو البثور من المشاكل الجلدية الشائعة، وعلى الرغم من أننا ندرك أن الأطعمة الدهنية والمقلية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة حب الشباب، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الحد من تفاقم حالة حب الشباب.

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الأطعمة التي تساعد في تقليل ظهور حب الشباب:



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1. الكرفس: يشهد الكثير على فعالية عصير الكرفس في الحد من حب الشباب ، ويقول معظمهم إنه يعمل في أقل من 12 يومًا. ينسب عصير الكرفس إلى خصائص إزالة السموم وفي مكافحة عدوى المكورات العقدية. كما أنه يقلل من الالتهابات ويعزز فقدان الوزن.

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2. الليمون: إن شرب كوب دافئ من ماء الليمون في الصباح يطرد السموم ويساعد في إزالة البثور أيضًا بسبب محتواه العالي من فيتامين سي.



3. الفراولة: تعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين سي الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويقلل من انتشار البثور.

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4. أحماض أوميغا 3 الدهنية: الأحماض الدهنية أوميغا 3 من مصادر طبيعية مثل الأسماك والتوفو والجوز واللوز وبذور الكتان وما إلى ذلك ، ليست مفيدة فقط لفقدان الوزن ، بل يمكنها أيضًا محاربة الالتهابات والعدوى ، وتحقيق التوازن إنتاج زيوت البشرة .



5. البابايا: الإنزيمات الموجودة في البابايا تقلل من مستوى الالتهاب كما أنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويسد المسام ، مما يقلل من فرصة ظهور حب الشباب.

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6. الكينوا : يعمل مستوى فيتامين ب 3 مع نسبة عالية من البروتين على تهدئة الجلد المتهيج ويساعد على إصلاح حاجز الجلد لمنع التشققات في المستقبل.

7. الشوفان: الشوفان ينظم مستويات السكر في الدم ويحسن الهضم - وكلا هذين العاملين يساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات وحب الشباب.

8. التفاح: لا تقشري أو تعصري التفاح في المرة القادمة لأن قشر التفاح يحتوي على مركب يسمى البكتين الذي يقلل من ظهور البثور والبثور.

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9. الجزر: إن البيتا كاروتين الغني (أحد أشكال فيتامين أ) مفيد للغاية في منع حب الشباب.



10. السلمون: يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، هذه السمكة تقلل الالتهاب وتحارب العدوى أيضًا.

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11. الشوكولاته الداكنة: الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والزنك والمعادن الأخرى التي تقاوم بكتيريا حب الشباب ويمكنك تنظيف بشرتك عن طريق قضم واحد أو اثنين من الشوكولاتة الداكنة كل يوم.

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