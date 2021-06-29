شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء ضرورة.. نصائح لتناول القهوة فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة أسيات خاشيروفا، أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة لكي لا تضر بالصحة، وذلك وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه قبل شرب القهوة يجب الأخذ في الاعتبار أن للقهوة تأثير مدر للبول، أي اخراج السوائل من الجسم، والحفاظ في الطقس الحار على توازن المحلول الملحي في الجسم له أهمية كبيرة.

الإفراط في شرب القهوة يشكّل خطورة على القلب..

وتقول، "تسبب القهوة جفاف الجسم، لذلك من الأفضل شرب كوب من الماء مع كل كوب من القهوة".

وأضافت: أما عن كمية القهوة التي يمكن شربها في الطقس الحار، فإن المسألة شخصية، وعلى كل فرد تحديدها وفقا لحالته، فإذا شعر الشخص بعدم انتظام ضربات القلب بعد تناول كوب القهوة، فهذا يعني أن الشخص أفرط في تناول القهوة.

وتشير الأخصائية، إلى أنه يجب الحذر من تناول القهوة مع المشروبات الصيفية الشهيرة، فمثلا القهوة مع مشروبات الطاقة، حيث تزيد من أعباء القلب.

وأضافت: "خليط القهوة ومشروب الطاقة يمثل عبئا إضافيا على القلب في الطقس الحار، لأن القلب في مثل هذه الظروف يعمل بصورة مكثفة جدا، لذلك قد يؤدي شرب الخليط إلى عواقب سيئة للجسم".

وأوضحت، إن لخليط القهوة وعصير البرتقال سعرات حرارية عالية، لذلك يجب اخذ الحذر من شرب القهوة مع مشروبات الصيف الشائعة.