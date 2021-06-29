شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح كورونا من موديرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة رويترز أن شركة سيبلا للأدوية ومقرها مومباى تلقت موافقة الجهة التنظيمية على استيراد لقاح كورونا من موديرنا لاستخدامه فى حالات الطوارئ فى الهند.

وقالت الوكالة منح المراقب العام للأدوية فى الهند (DCGI) الموافقة الطارئة على لقاح كورونا من شركة Cipla لاستيراد لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا Moderna للاستخدام الطارئ المقيد فى البلاد، وفقًا لأحكام قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية لعام 2019 بموجب قانون الأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1940.

وأضاف المسئول: إن "هذا الإذن للاستخدام المقيد فى حالات الطوارئ للصالح العام، يتعين على الشركة تقديم تقييم سلامة اللقاح لمدة 7 أيام فى أول 100 مستفيد قبل طرح اللقاح لمزيد من برنامج التحصين، وفقًا لأمر الموافقة.

يأتى التحديث بعد أن أشارت التقارير فى وقت سابق من اليوم إلى أن الجهة المنظمة للأدوية فى الهند قد تمنح قريبًا تصريح استخدام طارئ مقيد للقاح موديرنا لفيروس كورونا ومن المرجح أن تحصل على الموافقة فى أى وقت، حيث تؤيد المنظمة المركزية للتحكم فى معايير الأدوية (CDSCO) منح الإذن لشركة سيبلا Cipla لاستيراد لقاح كورونا من موديرنا للاستخدام الطارئ المقيد فى الهند مع مراعاة حالة الوباء فى البلاد والمصلحة العامة.