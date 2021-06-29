شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون "قفل أسنان" للمساعدة فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورَ العلماء أداة لإنقاص الوزن عبارة عن قفل يتم وضعه في الأسنان، وذلك لمنع الناس من فتح أفواههم بشكل متسع لاستيعاب كافة أنواع الطعام، حيث إن الهدف من ذلك محاربة السمنة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقًا للتقرير المنشور بصحيفة "الجارديان" البريطانية.

يعتبر الجهاز الذي طوره متخصصون طبيون من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا وعلماء من ليدز في المملكة المتحدة، يمكن تركيبه من قبل أطباء الأسنان وهو جهاز يشبه القفل باستخدام مكونات مغناطيسية.

يسمح الجهاز، المسمى بـ DentalSlim Diet Control، بفتح فم الأشخاص الذين يستخدمونه بعرض 2 مم فقط، حيث تم تجربته في البداية على 7 سيدات من نيوزيلندا مصابات بالسمنة ويتمتعن بصحة جيدة ولمدة أسبوعين، حيث تم إعطاؤهن نظامًا غذائيًا سائلًا منخفض السعرات الحرارية.

وأفاد مقال نُشر في المجلة البريطانية لطب الأسنان أن مجموعة النساء فقدن متوسطًا من الوزن قدره 6.36 كجم - حوالي 5.1 ٪ من وزن الجسم، لكن المشاركات اشتكين من صعوبة استخدام الجهاز، حيث يشعرن بعدم الراحة أثناء الحديث والتوتر بشكل عام.

واجه هذا الجهاز العديد من الانتقادات عبر الإنترنت، حيث شبهه الناس بجهاز تعذيب من العصور الوسطى، بينما أكدت جامعة أوتاجو بأن هذا الجهاز الأول في العالم لإنقاص الوزن للمساعدة في مكافحة وباء السمنة العالمي عن طريق وضع جهاز داخل الفم يقيد الشخص باتباع نظام غذائي سائل.

وأوضحت أن الجهاز ليس أداة سريعة أو طويلة الأمد لفقدان الوزن، بينما يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون للخضوع إلى عملية جراحية وفى الوقت نفسه ليس بإمكانهم إجراء الجراحة حتى يفقدوا الوزن.

من جانبه، قال البروفيسور بول برونتون من جامعة أوتاجو إن هذا الجهاز هو بديل غير جراحى كما أنه اقتصادى وغير مكلف.