بينها السوشي والفطر.. أطعمة لا يجب تناولها نيئة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - يستمتع الكثيرون من الناس بتذوق الاطعمة الغريبة والتي لا تستحوذ على إعجاب الكثيرين، بينها الأطعمة النيئة، التي تفضلها فئة صغيرة، إلا أن جمهور هذا النوع من الطعام واسع جدا حول العالم.

حذرت دراسة حديثة، من تناول مجموعة كبيرة من الأطعمة وهي نيئة، بسبب احتمالية احتوائها على نوعيات معينة من البكتيريا الضارة والطفيليات، والتي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان.

وأشارت الدراسة التي نشرها موقع ”ميد ويب“ الطبي الأمريكي، اليوم الثلاثاء إلى قائمة طويلة من الأطعمة، اشتملت على السوشي، المحار، البيض، البطاطا، البيض والدقيق، العجين، اللوز، وأضعمة أخرى.

السوشي

أشارت الدراسة إلى أن السوشي يكون آمنًا تمامًا في معظم الأوقات، لكن يمكن أن تحتوي الأسماك النيئة على بكتيريا وطفيليات. وبالتالي، ينبغي تجنبها رغم فوائدها الصحية.

ومن أنواع البكتيريا والطفيليات التي يحتوي عليها السوشي، يرقات النيماتودا المتشاخسة التي تتسبب في ”داء المتشاخسات“ ومن أعراضه القيء والإسهال وآلام المعدة.

وبحسب الدراسة، يجب على الأطفال الصغار والنساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المناعة، تجنب الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا، كما يجب على الجميع تجنب الأسماك التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، مثل: سمك أبو سيف، وسمك التونة، وسمك القرش.

المحار

وقالت الدراسة، إن المحار يمكن أن يحمل الفيروسات والبكتيريا من المياه التي تعيش فيها. وبالتالي، إذا لم يتم طهيه بشكل جيدً، يمكن للبكتيريا أن تصيب الأشخاص الذين يتناولونه.

ويمكن أن ينشر المحار عدوى تسمى vibriosis، تتسبب في أمراض منها التهاب الكبد A، ولذلك يجب طهي المحار بالكامل قبل تناوله، بحسب الدراسة.

تارتار اللحم

ليس من الآمن تناول اللحم غير المطهو جيدًا، ومن المرجح أن تسبب اللحوم والدواجن النيئة التسمم الغذائي، لأنها تحتوي على جميع أنواع البكتيريا من الإشريكية القولونية إلى السالمونيلا.

البيض النيء

أشارت الدراسة أيضًا، إلى أن البيض الطازج يمكن أن يحتوي على السالمونيلا. وبالتالي، يمكن أن يتسبب في التسمم الغذائي، ما يقتضي ضرورة التأكد من طهي البيض، حتى يصبح البياض والصفار صلبًا.

وبالنسبة للوصفات التي تتطلب البيض النيء، مثل صلصة السيزر أو صلصة هولنديز، يجب استخدم البيض المبستر فقط.

الدقيق والعجين

قد يكون من المغري أن تتذوق طعم الخليط عند صنع البسكويت، لكن أي شيء به دقيق غير مطبوخ يمكن أن يجعلك مريضًا، حيث يمكن أن يحتوي الدقيق على بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

ولذلك، توصي الدراسة بعدم تذوق العجين النيء، وعدم إضافة الدقيق إلى الأطعمة غير المطهوة، كما تنصح الأمهات بعدم تركه في متناول الأطفال أثناء استخدامه في إعداد الوجبات.

البطاطا النيئة

يحتوي الجزء الأخضر من البطاطس على مادة السولانين والشكونين، وهي سموم يمكن أن تجعلك مريضًا وتسبب لك الإسهال والحمى والصداع والقيء. ولذلك، اقطع الجزء الأخضر واغسل البطاطا قبل تحضيرها. وبمجرد أن تبدأ، قم بطهيها تمامًا ولا تأكلها نيئة أبدًا.

الفاصوليا

إن تناول ما لا يقل عن أربع أو خمس حبات فاصوليا نيئة، يمكن أن يجعلك مريضًا جدًا، لأن الفاصوليا وخاصة الحمراء منها، تحتوي على بروتين يسمى فول ليكتين أو PHA الذي يتم إتلافه أثناء الطهي.

ولذلك، انقع الفاصولياء النيئة لمدة 5 ساعات، ثم اغليها لمدة 30 دقيقة على الأقل، حتى تتأكد من أن درجة الحرارة التي تعرضت لها كافية لقتل البكتيريا التي قد تحتوي عليها.

اللوز المر

مثل حبوب ليما، يحتوي اللوز المر أيضًا، على السيانيد، وإن تناول حفنة منه فقط، يمكن أن يجعلك مريضًا. أما اللوز الذي تحصل عليه في المتاجر فهو لوز حلو، وهو آمن للأكل.

الفطر البري

تحتوي بعض أنواع الفطر البري على سموم، مثل الأجاريتين والأماتوكسين، ويمكن لهذه المركبات أن تلحق الضرر بالكبد، وتسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى.

وحتى الفطر النيء أو الفطر الفاسد الذي لا يحتوي على هذه السموم، يمكن أن يسبب أشياء مثل القيء والإسهال وآلام المعدة، إذا لم يتم غسله وطهيه قبل تناوله.

الكسافا

مثل اللوز المر وحبوب ليما، تحتوي الكسافا النيئة على آثار من السيانيد، وإذا تم تقشير الجذور وطهيها جيدًا، فهي آمنة للأكل. ولكن إذا تم تناولها نيئة أو غير مطبوخة جيدًا، فقد تصاب بأعراض صحية مثل الإسهال وآلام المعدة والقيء.