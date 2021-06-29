شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق الجوافة الحل السحرى لعلاج العديد من الأمراض.. تحميك من السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل أوراق الجوافة العديد من الفوائد الصحية لعلاج مشاكل الهضم مثل الاسهال، نظرا لأنها تحتوى على مركبات هامة تتمثل في الفلافونويد والأوجينول، مما يجعلها تمثل درع حماية للعديد من الأمراض المزمنة بجانب تخفيف الألم وآثار البكتيريا لأنها تعد من مضادات الالتهاب والبكتيريا.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فهناك بعض الفوائد الصحية لأوراق الجوافة وتتمثل في :1. علاج الإسهال

تستخدم أوراق الجوافة في الأغراض الطبية في الغالب لعلاج الإسهال الذى يكون ناتج عن عدوى بكتيرية من المكورات العنقودية الذهبية، لأنها تحتوي على مركب قوي مضاد للبكتيريا مثل الزيت العطري وهو فعال للغاية في مكافحة الإسهال.





2. خفض مستويات الكوليسترول

أوراق الجوافة يمكن أن تقلل من مستوى الكوليسترول في الدم والتي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية، لأنها تحتوي على مركبات كيميائية نباتية نشطة مثل حمض الجاليك والكاثشين والإبيكاتيسين، الذي يقلل بشكل طفيف من مستوى الكوليسترول.

3. التغلب على السمنة

يمكن أن تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب التي حيث تحتوي أوراق الجوافة على مركب يسمى الكوارسيتين الذي يمكن أن يمنع تكوين الخلايا الدهنية .

4. التغلب على مرض السكري من النوع 2

يسهم أوراق الجوافة في التحكم بمستوى الجلوكوز في الدم، مما يساعد هذا في منع تطور مرض السكري وخاصة النوع الثاني الذي يصبح أيضًا نتيجة لذلك جنبًا إلى جنب مع تطور السمنة.

5. خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

تحتوى أوراق الجوافة على مضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة، الذى ينتج عنه تصلب الشرايين أو البلاك في الأوعية الدموية.

6. يمنع السرطان

ثبت أن أوراق الجوافة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان مثل سرطان المعدة والثدي والفم وسرطان البروستاتا، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والليكوبين وفيتامين سي.