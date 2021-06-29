شكرا لقرائتكم في فيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأزمة الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب وعائلتها، بعد تسريب تسجيل صوتي نسب إلى والد زوجها حسام حبيب، فجر زوج النجمة الشهيرة، مفاجأة كبيرة مؤكداً صحة التسجيل المسرب ومعلنا مقاطعته لوالده.

وقال حسام حبيب، في فيديو مدته تجاوزت 7 دقائق، نشره عبر حسابه على "انستغرام" وبجانبه تظهر شيرين وابنتها، ممازحا قائلا "ايه رأيكوا فيا وأنا بضحك على شيرين.. وباخد (الكريدت كارد) بطاقتها الائتمانية.. بكره هعملكوا فيديو من المحكمة"، ليطلب منهما المغادرة من أجل الحديث وتوضيح الأمور.

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ووجه صاحب "كل ماغني" الشكر إلى الذين تحدثوا عنه بشكل طيب، معتبرا أنهم كانوا أكرم من أشخاص تربطهم به صلة دم، مشيرا إلى كونه لا يرغب أبدا في الدفاع عن نفسه والتبرير. ليتحدث بعدها عن وجود مؤامرات تحاك له ولأسرته من قبل مقربين.

كما أوضح أنه تزوج شيرين وهي النجمة الأنجح في الوطن العربي، وهي لا تحتاج إلى شخص من أجل أن يرشدها ويعلمها. مشيرا إلى أن أشخاصا مقربين سيظلون يقومون بمثل هذه التصرفات أملا منهم في انتهاء علاقته بشيرين، وذلك بسبب ما حدث وهو ما عبر عنه قائلا "بعد ما الحنفية اتقفلت".

اللجوء للقانون

ولفت حسام حبيب إلى أن الله اختاره لشيرين ولن يفرقهما أحد، حتى وإن كان هذا الشخص غير سوي، ومهما كانت درجة القرابة بينهما، واصفاً والده بـ"الشخص ده"، معتذرا عن وصفه بذلك، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يؤذيه فيها.

وطالب الجميع بالتوقف عن التدخل في حياته، قائلا "كفاية"، مشيرا إلى أن سكوته وتعامله بأدب لا يعني الضعف، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات سيجعله يلجأ للقانون، مهما كانت درجة قرابة الشخص الذي يقوم بالأمر.

انفصل عن والدته منذ 30 عاماً

كما تطرق صاحب "خليني معاك"، إلى ما قام به والده، واصفا تلك التصرفات بأنها افتراء وإفساد للمنازل وحديث عن الأعراض، كما أنه تحدث عن والدته وهي أغلى إنسانه في حياته وتعلم منها الكثير. وحينما تحدث حبيب عن والدته ووالده قال "أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنه"، وتولت والدته تربيته وهي من كانت تنصحه بالسؤال عن والده مهما تعرض لأذى بسببه.

واختتم حديثه بطمأنة الجميع على شيرين، مؤكدا على كونهما يستطيعان الحصول على حقهما بشكل قوي من أي شخص.

رد شيرين

جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من رد شيرين عبدالوهاب بمقطعين صوتيين، أكدت فيهما أن زوجها شخص محترم ويحبها أكثر من نفسه، معتبرةً أنه من الظلم أن يتعرض لكل هذه القسوة في الهجوم عليه، لكنها منحت الجمهور العذر "لأنه لا يعرف التفاصيل". وأكدت أنها وجدت حسام كخشبة خلاص حين كانت محطمة وبأمس الحاجة للعناية بها، فأعاد إليها الثقة بنفسها مرة أخرى.

كما شددت على حبه لها ولابنتيها، مضيفة أنه منذ زواجهما، لم يستفد بأي شيء لصالحه الخاص، بل كان دوما يقف إلى جانبها ويساعدها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسريباً صوتياً منسوباً لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة المصرية. كما اعترف فيه بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار.

من جهته، نفى والد حسام حبيب علاقته بالتسريب الصوتي قائلاً: "كل ما أثير هو كذب وافتراء .. وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، ده مش صوتي.