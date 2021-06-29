شكرا لقرائتكم قتل أمه وشرطيا.. الكويت تعلن مقتل شاب هزت جريمته البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال الساعات الماضية، هزّت تفاصيل جريمة قتل مروّعة الأوساط في الكويت، فقد أعلنت السلطات عن مقتل مقيم من جنسية عربية، كان أقدم على قتل والدته، وبعد أقل من ساعة من هروبه ظهر الجاني على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يسدد طعنات بسكين حادة في صدر وجسد شرطي مرور استوقفه لتحرير مخالفة سير بحقه، إلى أن قتل أثناء مواجهة أمنية.

فقد أعلنت السلطات أن الجاني ويبلغ من العمر 19 عاماً، كان بجوار والدته القتيلة حين وصلت قوات الشرطة لموقع الحادث الأول، في منطقة القصور الواقعة في مدينة مبارك الكبير، ومعه 3 من أشقائه، حينها كانت الأم الضحية مغطاة بدمائها، فيما أنكر الجميع معرفتهم بالقاتل، إلا أن الجاني فر فجأة من مكان الحادث، فعممت القوة الأمنية أوصافه للقبض عليه.

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وبعد هروبه، استوقفه شرطي مرور لتحرير مخالفة سير بحقه في الطريق الفاصلة بين منطقتي أبو حليفة والمهبولة، وهي منطقة مزدحمة بحركة السير والعبور في ساعة الذروة من الصباح، إلا أنه باغت الشرطي مسدداً له عدة طعنات أودت بحياته.

وقتل الشرطي عبد العزيز محمد الرشيدي، طعناً عند الساعة السادسة صباحاً، كما سرق القاتل سلاح ضحيته الناري، وسط أنظار المئات من الناس الذين وثّقوا لقطات الاعتداء بهواتفهم المحمولة.

وأثناء مطاردة القاتل، وتحديداً في منطقة البساتين بالوفرة، قتل الجاني بعد تبادل إطلاق نار جرت بينه وبين القوى الأمنية ما أدى إلى إصابته ومن ثم مقتله.

وزير الداخلية يدخل خط الأزمة

إلى ذلك، نعى وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، رجل الشرطة القتيل.

وأعلنت الوزارة أن الرشيدي وهو من منسوبي الإدارة العامة للمرور، توفي أثناء تأدية عمله بعد تلقيه عدة طعنات، ثم أعلنت بعدها وفاة الجاني وقاتل والدته، بعد إصابته.

بدورها، أفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتهجم أحد الأشخاص على والدته بمحافظة مبارك الكبير، وعند توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ شوهدت مواطنة من مواليد 1967 متوفية إثر عدة طعنات في مسكنها.

كما أضافت أنه ورد بلاغ آخر يفيد بدهس شخص رجل مرور أثناء تنظيمه حركة السير في محافظة الأحمدي وسدد عدة طعنات له حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار.

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من قبل القطاعات الأمنية المعنية التي رصدت الجاني، وحددت موقعه، وهو مقيم من جنسية عربية، وضُبط في منطقة الوفرة.

يشار إلى أن القوات الأمنية والأدلة الجنائية والمباحث كانت وضعت نفسها في حالة استنفار أمني بعد بلاغ الحادثين، إلى أن تعقبت الفاعل واشتبكت معه.

فيما انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القاتل قد اختلف مع والدته لأسباب مادية.