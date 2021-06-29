شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كانت طالب بالثانوية العامة.. كيف تسيطر على صداع التوتر خلال الامتحانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة امتحانات الثانوية العامة تمثل ضغط نفسى كبير على الطلاب وهو ما يتسبب لهم في بعض المشكلات الصحية مثل الأرق والتوتر والصداع، عادة ما يبدو صداع التوتر وكأنه شريط من الألم ملفوف حول الرأس، ويستمر صداع التوتر لمدة نصف إلى عدة ساعات، لكن البعض يمكن أن يستمر لفترة أطول، من غير الواضح ما الذي يسبب صداع التوتر ولكن عوامل الخطر تشمل الإجهاد وإجهاد العين، وفقا لتقرير لموقع insider.

ويختلف الألم الناجم عن صداع التوتر عن الخفقان والألم الناجم عن الصداع النصفي علاوة على ذلك، فإن النشاط البدني مثل صعود السلم لا يزيد من الألم أو شدة صداع التوتر كما هو الحال مع الصداع النصفي، في حين أن معظم حالات صداع التوتر ستختفي بعد 30 دقيقة إلى عدة ساعات ، إلا أن بعضها قد يستمر لفترة أطول.

كيف تعرف إذا كنت تعاني من صداع التوتر؟

ينقسم صداع التوتر إلى فئتين رئيسيتين:

نوبة: تستمر في أي مكان من 30 دقيقة إلى أسبوع وتحدث أقل من 15 يومًا في الشهر.

مزمن: ويحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل.

أعراض صداع التوتر

بغض النظر عن نوع صداع التوتر الذي تعاني منه فإن له عدة أعراض، بما في ذلك:

شد أو ضغط على الجبهة أو على جانبي ومؤخرة الرأس

ألم خفيف إلى متوسط ​​حول عضلات فروة الرأس والوجه والرقبة والكتفين

إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض الصداع النصفي مثل الغثيان والقيء والتعب بالإضافة إلى الألم الناتج عن صداع التوتر، فقد يكون لديك ما يشار إليه أحيانًا على أنه صداع مختلط .

ويصبح الألم الناتج عن صداع التوتر مشابهًا للألم النابض الناتج عن الصداع النصفي مع تفاقمه.

سبب صداع التوتر غير مفهوم جيدًا،ومع ذلك ، هناك عوامل خطر يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لها ، مثل :

نقص الفيتامينات وخاصة ب 12 وفيتامين د.

إجهاد العين مثل التحديق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة.

آلام الرأس والرقبة من حالات صحية أخرى مثل اضطراب عضلات الفك (المعروف أيضًا باسم متلازمة المفصل الصدغي الفكي).

قلة النوم.

تخطى الوجبات.

التعرض لإجهاد.

أسباب صداع التوتركيفية علاج صداع التوتر

هناك عدة طرق لعلاج صداع التوتروالتي تشمل: