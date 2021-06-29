علاج استفراغ الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - القيء أي الاستفراغ أو الترجيع لدى الأطفال يكون مزعجاً ويسبب القلق للأم مع فقدان الطفل للسوائل من جسمه، ولأن مضاعفاته خطيرة قد تودي بحياته؛ لأنه يتسبب بحدوث الجفاف لديه، ولذلك تبحث الأمهات عن طرق علاج الاستفراغ لدى الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، وقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة لميس جودة إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة حيث أشارت للآتي.

خرافات علاجية شعبية للاستفراغ عند الأطفال

لا تتبعي خرافة البيض النيء

تقوم الأم بإذابة بياض بيضة نيئة، وبشرط أن تكون من البيض البلدي الذي يتم تربيته في البيوت، وليس بيض السوق في كوب ماء دافئ، وتسقيها للطفل الذي يعاني من القيء، وتزعم الأمهات بأن هذه الطريقة ناجعة جداً؛ لوقف القيء علماً بأنها قد تعرضه لمتاعب كثيرة ومنها: حدوث التلوث المعوي؛ لأن البيض النيئ يحتوي على عدوى ضارة بسبب عدم نضجه بواسطة الحرارة.

البيض البلدي النيئ يسبب عسر الهضم أيضاً.

تقوم بعض الأمهات بوضع عجينة بدون خميرة فوق منطقة فم المعدة؛ لوقف القيء حسب وصفات قديمة عديمة الجدوى.

تقوم بعض الأمهات بتقديم مغلي النعنع للطفل، علماً أن النعنع يزيد الشعور بالغثيان رغم أنه مهدئ للمغص.

أسباب الاستفراغ عند الأطفال

• الإصابة بنزلة معوية بسبب تلوث خارجي وعدوى.

• التهاب اللوزتين الشديد يسبب القيء وبعض المغص.

• اتساع منطقة فتحة المريء، وهذه تشفى مع تقدم الرضيع في العمر تلقائياً.

• الزكام قد يسبب القيء أيضاً.

• التهاب الأذن والتهاب مجرى البول.

مضاعفات خطيرة للاستفراغ عند الأطفال

قد يستمر القيء لأكثر من 24 ساعة

• انتفاخ منطقة اليافوخ مما يعني أن الطفل أصيب بالجفاف.

• استمرار القيء لمدة 24 ساعة يوجب نقله للمستشفى.

• وجود الدم في القيء.

• حدوث التشنج لدى الطفل.

• حمى وتشوش الوعي.

علاج الاستفراغ عند الأطفال

قد يكون الاستفراغ بسبب برد المعدة