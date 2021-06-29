علاج ضيق التنفس عند الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - ضيق التنفس عند الحامل يعني عدم القدرة على التنفس واستنشاق الهواء بسهولة، حيث الشعور بأن الأكسجين الواصل إلى الرئتين غير كافٍ، وينتج هذا الضيق غالباً عن التهابات الجهاز التنفسي، أو الإصابة بالربو، الالتهاب الرئوي وغيرها، وموضوعنا اليوم أن ضيق التنفس حالة تصيب العديد من الحوامل، رغم حاجتهن لمزيد من الأكسجين خلال فترة الحمل، والسؤال: ما هي الأسباب الكامنة وراء ضيق تنفس الحامل ومخاطر هذه الحالة وطرق العلاج؟ معنا استشاري أمراض النساء والولادة الدكتور إبراهيم أبو السعود؛ للشرح والتوضيح

لماذا تنخفض نسبة الأكسجين؟

ضيق تنفس الحامل بسبب تاثير هرمون البرجرستون

بسبب تأثير الهرمون مثل البرجرستون، الذي يؤثر بشكل مباشر على الرئة ويحفز مراكز التنفس في الدماغ

قد يكون الشعور بضيق التنفس في فترات مبكرة من الحمل بمثابة إشارة إلى جسد الحامل؛ لتنبيهها بضرورة الحاجة المتزايدة للتنفس والأكسجين

وفي فترات لاحقة من الحمل قد يكون التنفس أكثر تعباً؛ بسبب تزايد حجم الرحم لدى الحامل، والذي يضغط بدوره على الحجاب الحاجز

أسباب ضيق التنفس عند الحمل

ضيق تنفس الحامل بسبب اضطرابات نفسية أو عصبية

نتيجة لازدياد حجم الجنين داخل الرحم، ما يؤدي إلى تزايد الضغط على الحجاب الحاجز، وبالتالي الشعور بضيق التنفس

زيادة نسبة السائل المحيط بالجنين، مما يضغط على المنطقة العلوية، وبالتالي يصعب أخذ النفس بعمق

الإصابة باضطرابات نفسية أو عصبية، والتي غالباً ترافق مراحل الحمل

وجود خلل في أو مرض متعلق بالجهاز التنفسي، كالربو أو التهاب القصبات الهوائية

نقص في مستوى هرمون الإستروجين، وهذا الهرمون مسؤول عن تحفيز مراكز التنفس في الدماغ لدى الحامل؛ نتيجة لزيادة كمية الأكسجين في الدم

طرق للتخفيف من ضيق التنفس عند الحامل

ادعمي نفسك ببعض الوسائد..للتخفيف من ضيق التنفس

عدم القيام بالأمور المرهقة والمتعبة، والتي تتسبب في تسارع معدل التنفس لديك أو عملها والقيام بها ببطء

الحفاظ على ظهرك وكتفيك بشكل مستقيم؛ لمنح رئتيك مساحة أكبر للتوسع

ادعمي نفسك ببعض الوسائد الإضافية عندما تكونين في السرير ليلاً

قومي بتمارين التنفس.. مثل الاستنشاق بعمق، بينما ترفعين ذراعيك ببطء للأعلى، والزفير ببطء بينما تحضرين ذراعيك إلى جانبيك

مخاطر ضيق التنفس على الحامل

في بعض الأحيان يمكن أن يشير ضيق التنفس خلال فترة الحمل إلى مشكلة خطيرة، خاصة إذا كنتِ تعانين من مشكلة تنفسية أخرى مثل الربو والأنفلونزا

هناك أكثر من 30% من النساء المصابات بالربو، تزداد الأعراض لديهن خلال فترة الحمل

غالباً ما يكون لدى النساء الحوامل المصابات بأمراض الجهاز التنفسي أعراض أكثر خطورة للإصابة بعدة مضاعفات؛ مثل الالتهاب الرئوي

يعتبر الحصول على لقاح الأنفلونزا أثناء موسمها أمراً ضرورياً جداً خلال فترة الحمل

كما أن التغيرات التي تطرأ على الدم - زيادة تجلطه - في فترة الحمل، تجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بتجلط دموي قد يصل إلى رئتيها

متى تحتاج الحامل لاستشارة الطبيب؟

لابد من استشارة الطبيب عند الشعور بضيق حاد في التنفس

ضيق مفاجئ أو حاد في التنفس.. تفاقم الربو

نبضات سريعة وغير منتظمة.. ألم في الصدر أو ألم عند التنفس

تصبح الشفاه أو أصابع القدمين والرجلين زرقاء اللون..سعال مستمر مع حمى وقشعريرة

سعال دموي، أو عند الشعور بالخوف؛ نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الأكسجين

أعراض ضيق التنفس الشائعة

صعوبة التنفس والشعور بالاختناق..سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها

العرق بغزارة على غير المعتاد..عدم الانتظام في النوم ليلاً، والشعور بالأرق

الشعور بالصداع المستمر وعدم الاتزان

طرق لعلاج ضيق التنفس عند الحامل

الاسترخاء وتمارين اليوجا..تعالج ضيق تنفس الحامل

المداومة على تمارين التنفس من البطن، السيطرة على النفس، عدم القلق والتوتر بشكل مستمر، الحفاظ على طاقتك الإيجابية

المواظبة على تمارين الاسترخاء والتأمل، التخلص من الروتين اليومي، محاولة تغيير وضعية الجلوس أو النوم باستمرار، لحين الوصول إلى الطريقة المريحة

اللجوء إلى الطبيب المختص لفحص الحالة ووصف الدواء المناسب

استخدام أدوية موسعة للقصبة الهوائية

منشطات للتقليل انتفاخ الرئتين

بعض المضادات الحيوية

أدوية تساعد على التنفس بسهولة وتوسيع الشعب الهوائية

الخضوع لجلسات أكسجين، للمساعدة على عملية التنفس بسهولة

الجلوس والنوم بطريقة مناسبة ومريحة، تمارين الاسترخاء واليوغا

تمارين تنظيم التحكم في عملية التنفس؛ للحفاظ على سلامة الرئتين

التنفس العميق، مع حركات باليدين والرأس، يؤدي إلى تحسين عملية التنفس والحد من الشعور بالخنقة

علاج ضيق التنفس عند الحامل.. بالأعشاب

أوراق الجوافة

استخدام أوراق الجوافة..لعلاج ضيق التنفس

استخدام أوراق الجوافة: نغلي أوراق الجوافة لمدة 10 دقائق، ونصفيها، ثم نشربها 3 مرات يومياً

الكرات: خلط الكرات مع عسل النحل كل صباح، وتناوله كوجبة للإفطار

زيت السمسم: تناول نصف كوب من زيت السمسم يومياً قبل النوم، يساعد على تحسين عملية التنفس

اللبلاب: تناول كوب من أوراق اللبلاب المغلية يومياً، ويمكن تحليته بالعسل الأبيض

عصير الجزر

عصير الجزر للتقليل من ضيق التنفس

الزنجبيل: تناول كوبين من الزنجبيل يومياً، يساعد على التخلص من ضيق التنفس

الحلبة: تناول 3 أكواب من الحلبة يومياً، للتخلص من الخنقة وضيق التنفس

عصير الجزر: يستخدم عصير الجزر للتقليل من ضيق التنفس، كما يمكن إضافة القليل من البصل أو الثوم

القرنفل: نقع القرنفل في الماء، وتناول كوب صباحاً على الريق، يساعد على التنفس بشكل أسهل

تناول الفلفل الأحمر يساعد على تقليل الشعور بالاختناق وضيق التنفس

عصير الرمان

عصير الرمان يقلل من الشعور بضيق التنفس

هرس كمية قليلة من الثوم، أو تناول البصل يومياً، يساعد على تحسين عملية التنفس، وتقليل الإحساس بضيق التنفس

عصير الرمان: يساعد تناول عصير الرمان على التقليل من الشعور بضيق التنفس، حيث يحتوي على حمض الأسكوربيك، الذي يعمل كمضاد للالتهابات

ملحوظة "الخليج 365 نت" برجاء استشارة الطبيب المتابع قبل استعمال هذه الوصفات العلاجية