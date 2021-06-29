سناب شات.. ما هو بديله الآمن للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - انتشر تطبيق سناب شات Snapchat عبر الهواتف الذكية سواء في الأندرويد أو الأيفون، حيث يقوم المستخدم بإرسال الكثير من الرسائل الصوتية والمرئية عبر المنصة الأكبر على الإطلاق. فهو تطبيق مجاني يقوم على مشاركة الفيديوهات والصور والرسومات المضحكة مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل فمن خلال يمكننا أن نرسل ما نرغب من فيديوهات تقتصر على 10 ثوانٍ فقط، وبعدها يتم إزالة الفيديو أو الرسالة تلقائياً على الفور.

خطوات لتحديث سناب كيدز على موبايلات الأطفال كما يعتمدها خبراء التقنية.

ما هو سناب كيدز أو الأطفال

صور قد لا تكون مناسبة

تحتوي سناب شات على فيديوهات وربما مواضيع وصور لا تكون مناسبة للأطفال وهو ما يسبب القلق عند الآباء فهم من جهة مضطرون لمنعه عن ابنهم الصغير، ومن جهة أخرى يتساءلون: "كيف يمكن التحكم بالطفل وإقناعه بعدم استخدام سناب شات"؟ لهذا قامت الشركة الأم السناب شات بإطلاق منصة أخرى أطلق عليها سناب كيدز أو سناب الأطفال.

ومن الاسم واضح أن التطبيق مخصص للأطفال، تماماً كما هو الحال في يوتيوب كيدز أو تطبيق أطفال اليوتيوب والذي يقوم المحتوى المرئي بتقديم فيديوهات مناسبة للطفل وغير خادشة للحياء.

ونفس الفكرة تقوم على مبدأ السناب كيدز أو سناب الأطفال حيث أطلقت الشركة المنصة أو التطبيق الجديد التابع لها أيضاً للأطفال الصغار لكي يتمكنوا من تصفح التطبيق من دون أي خوف من محتوى إباحي غير لائق أو غيرها من الفيديوهات التي يجب أن لا يراها الأطفال لمن هم دون 13 سنة.

آليات عمل تطبيق سناب شات كيدز

كيف بعمل؟

يمنع تطبيق سناب شات الطفل من تسجيل الدخول أو تصفح التطبيق نظراً لأنه عمره أقل من العمر المسموح، فلهذا أوجدت فكرة منصة بديلة عن السناب شات وهي سنات كيدز حيث يتمتع بعدد من المزايا التي لا تختلف عن سناب شات للكبار:

إمكانية إرسال رسائل مصورة.

إرسال مقاطع فيديو قصيرة.

إضافة التعليقات على الفيديوهات المنشورة.

ميزة المراسلة في المنصة ممنوعة وذلك حسب ما صرح به القائمون على التطبيق.

يتوفر عليه الكثير من سنابات تعليمية للاطفال يمكنك للطفل الإستفادة منها.

شرح سناب كيدز وكيف من الممكن التسجيل فيه

شرح سناب كيدز وكيف من الممكن التسجيل فيه

كيفية التسجيل في سناب كيدز

كيفية التسجيل فيه

لكي تتمكن من إنشاء حساب سناب كيدز جديد خاص بالطفل من المهم القيام بالنقاط والخطوات التالية لتتمكن من السماح للطفل من تسجيل الدخول للحساب ويكون على الشكل التالي:

1 - قم بتحديث التطبيق سناب شات الرئيسي إلى آخر إصدار متوفر عبر المتجر الرسمي في كل من أندرويد وآيفون في متجر آب ستور آيتونز، فلهذا من المهم تعلم كيفية تحديث سناب شات.

2 - سجل الخروج من حسابك في سناب شات الحالي (أنت كأب أو أم).

3 - ابدأ بتسجيل حساب جديد سناب كيدز للطفل، ففي الواجهة الرئيسية بعد تسجيل الخروج قم بالنقر على Sign Up.

4 - قم بإدخال تاريخ الميلاد للطفل الذي تريد إنشاء حساب سناب كيدز مراقب وآمن جداً.

5 - في النهاية أنقر على زر "تسجيل"، لإنشاء الحساب الجديد في السناب كيدز أو سناب الطفل.

6 - بهذه الخطوات السهلة يمكنك السماح للطفل باستخدام هذا الحساب بدلاً من حسابك أو أي حسابك آخر مزور، فالسناب الطفل هذا يسمح فقط للطفل بتصفح الصور، وغيرها من المحتويات الملائمة للطفل من دون إمكانية إرسال رسائل أو أي امتيازات أخرى.

هدف الشركة من سناب كيدز

تحت مراقبة الكبار

تريد الشركة من وراء هذه الخطوة إعطاء شعور للطفل بأنه إنسان طبيعي مثله مثل الكبار ويقوم باستخدام تطبيقات الكبار من الأباء والأمهات، فلهذا أوجدوا الحل الوسط وهو سناب كيدز سناب الأصفر.

وهي خطوة مهمة جداً، وخاصة أننا نعيش اليوم مع عالم من التطبيقات والبرامج، والألعاب ومنصات التواصل والشبكات الاجتماعية التي تتطلّب منا حماية الطفل من هذا العالم الافتراضي، حيث يكبر الطفل ويستوعب ما يشاهده، ويتمكن من تقدير صحة الأخبار وهدفها، ومدى أهميتها.