أسماء بنات جميلة تدل على الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - أسماء كثيرة للبنات قد لا يجتمع عليها الأبوان، إلا الأسماء التي تدل على الحب، فتسمية المولودة الأولى بها يوثق حبهما حديث العهد وحتى آخر العمر، حيث تذكرهما الابنة بحبهما كل لحظة وكل يوم وفي كل سنة، وعندما تكبر يكبر حبهما، "الخليج 365 وطفلك"، جمعت لكما أجمل أسماء البنات التي تدلّ على الحب، وتترك لكم حرية الاختيار.

غرام

غرام

يعد اسم غرام من الأسماء المميزة التي يبحث عنها الجميع، فهو يشير إلى الحب الشديد، والعشق حتى الجنون ولهفه للمحبوب.

هيام

يعبر هذا الاسم عن العشق والحب كله الذي يحتويه القلب تجاه المحبوب، فهو يأخذ العقل والقلب إلى أبعد من الخيال، فلا يستطيع الشخص رؤية عيوب محبوبه لأنه سيطر على قلبه وعقله من كثرة هيامه والتعلق به.

مودة

يشير اسم مودة إلى المحبة والهيام بين المحبين، وهو من الأسماء البسيطة التي تحمل معاني كثيرة عن الحب ويفضلها البعض لتميزه عن غيره من الأسماء.

حبيبة

حبابة

يعبر هذا الاسم عن الفتاة المحبوبة التي يرغب فيها الجميع، ويتعلق بها لجمالها، وأسلوبها الراقي، ومحبتها غير العادية للجميع, فكل من ينظر إليها يقع في غرامها، ويشتعل قلبه بالحب والوئام لها.

حبيبة

نجد معنى هذا الاسم واضحاً من حروفه، فهو يحمل جميع معاني العشق والحب، ويعتبر مؤنثاً لكلمة حبيب، ويشير إلى الفتاة المحبوبة والمعشوقة.

وئام

يعتبر هذا الاسم من الأسماء المشهورة، فهو يعني العشق الملتهب بين المحبوبين، فهذا النوع من الحب محفور بالقلب لا يستطيع المحبوب ولا المحبوبة إزالته.

عشق

عشق

يعني هذا الاسم الحب والحنين إلى المحبوب، ويطلق على الفتاة مرهفة الحس التي تتعلق بسرعة بالآخرين.

وجد

يعتبر اسم وجد من الأسماء التي تحمل نهايته قصة حزينة، نتيجة تأثيره الكبير في المحبين وعدم التخلص منه، ويتميز هذا الاسم بطابع خاص ومعنى فريد.

هيام

يعتبر من الأسماء التي تعلق بها الجميع، وأصبح الجميع يختاره اسماً مميزاً لبناتهم، فهو يعني العشق الكبير والعميق الذي يمتزج بأسمى معاني الحب.

وداد

يعد هذا الاسم من الأسماء المنتشرة في الدول العربية، فهو يشير إلى الحب والألفة بين الناس، ويعبر عن الفتاة المحبوبة التي يعشقها الجميع.

حنين

يعبر هذا الاسم عن الحب، والاشتياق، ولهفة النفس للحبيب، ويعد من الأسماء العربية المحببة لدى الكثير لما يحتويه من معنى سامي وجميل، فهو يشير إلى الفتاة التي تمتلك حنان تجاه الجميع، ولديها قلب نقي ورحيم مع غيره.

شوق

اسم عربي موجود بكثرة، فهو يحمل معاني متنوعة عن الحب والغرام، ويعبر عن الحنين والاشتياق للمحبوب.

أشجان

محبوبة

اسم جميل ويعبر أيضاً عن الحب، ويعني الفتاة التي يكن لها الجميع بالحب والاحترام.

حنان

يعبر هذا الاسم عن الحب، وهو من أشهر الأسماء العربية التي لاتزال تستخدم حتى الآن.

أشجان

يعتبر من الأسماء القديمة، ولكن يفضله البعض في عصرنا الحديث كاسم بنت نادر، فهو يحمل معنى الشوق والحب الحزين.

جوى

جوى

يعتبر من أسماء البنات، التي تعبر عن الحب الذي يكون نهايته حزناً وحرقة بعد الفراق.

تيمه

يعني الحب الشديد الذي قد يقود صاحبه إلى التذلل والخضوع للحبيب من أجل الحفاظ على الحب، فهو يشير إلى الحب الذي يهين الشخص العاشق.

فتون

يعتبر من الأسماء الرومانسية الجميلة والفاتنة، حيث يدل على الشغف والحب اللاذع الذي يوقع القلب، وهو اسم يعجب به الجميع لرقته.

سدم

يشير إلى الفتاة التي تحب بكل قوتها، ويهدم هذا الحب والذي يليه حسرة وندم من سوء الاختيار.

بلابل

يعني الفتاة المترددة في الحب، وتحمل شوقاً وولعاً، ولكن لديها وسواس يطاردها خوفاً من هذا الغرام.