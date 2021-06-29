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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - غالباً ما تنتظر الأمهات الجدد اللائي يعشن أنماط حياة نشطة الإشارة الخضراء من الطبيب لبدء التدريبات بعد الولادة، بصرف النظر عن اختيارك للتمرين، فمن المؤكد أنك ستشعرين بالارتياح للعودة إلى الحركة، ولكن هل يمكنك التمرين أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلك؟
لدى معظم الأمهات الجدد العديد من الأسئلة حول كيفية تأثير التدريبات والتمارين الرياضية على إمدادات حليب الثدي، على الرغم من وجود الكثير من الخرافات حول ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية، لا توجد موانع لممارسة الرياضة أثناء الرضاعة بالنسبة لمعظم النساء، توضح الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية.
فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية
يمكن للتمارين الرياضية المعتدلة المنتظمة أثناء الرضاعة الطبيعية أن توفر للأم الفوائد التالية.
- المزيد من الطاقة:
- تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز هرمون الإندروفين والدوبامين والسيروتونين، والتي تسمى أيضاً هرمونات "الشعور بالسعادة"، عندما تعودين إلى ممارسة الرياضة بعد الولادة، ستشعرين بزيادة في مستويات الطاقة لديك وشعور أفضل بالرفاهية.
- تحسن الحالة المزاجية:
- اكتئاب ما بعد الولادة أمر حقيقي، وممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للتغلب على الكآبة، ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية يحسن المزاج ويقلل من التوتر ويفيد الصحة العقلية.
- إنقاص الوزن:
- تنتظر العديد من الأمهات الجدد العودة إلى روتين التمارين قبل الحمل لفقدان الوزن الذي اكتسبنه أثناء الحمل، تعزز تمارين ما بعد الولادة فقدان الوزن وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي.
- يساعدك على النوم جيداً:
- مع وجود مولود جديد في المنزل، يصعب الحصول على النوم، وستعاني معظم الأمهات منه، تعمل الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية على تحسين جودة نومك، وهي صحيحة حتى أثناء الرضاعة الطبيعية .
- تساعد هذه الفوائد الأم على الشعور بالاسترخاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين إفراز هرمونات البرولاكتين والأوكسيتوسين، والتي تعتبر حيوية لإنتاج الحليب وتخفيفه يؤدي تحسين إنتاج الحليب وإفرازه في النهاية إلى توفير كمية كافية من الحليب للطفل وتقليل احتمالية مواجهة المشكلات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.
أفضل تمارين للمرأة المرضعة
يوصى بالانتظار ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة لبدء التمرين، استشيري أيضاً طبيب النساء والتوليد قبل البدء.
- هناك العديد من التمارين التي يمكن للمرأة القيام بها خلال فترة ما بعد الولادة. بعض من أكثرها فعالية تشمل.
- المشي السريع
- سباحة
- يوجا
- ركوب الدراجات
- بيلاتيس
- تمارين هوائية منخفضة الشدة
- الجري / الركض
- تخصيص الوقت لممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية
- في حين أنه من الجيد العودة إلى ممارسة الرياضة بعد الولادة، فمن الضروري أيضاً أن تجدي الوقت المناسب لذلك، في الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، يجب أن تحصلي على قسط كافٍ من الراحة وأن تحصلي على مخزون ثابت من حليب الثدي، تستغرق فترة الرضاعة أربعة أسابيع على الأقل، ومن الأفضل الانتظار حتى ستة أسابيع.
- سيجد العديد من الأمهات الجدد في البداية وقتاً أقل لممارسة الرياضة؛ لأن معظم وقتهن يقضينه في الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل، ابدئي تدريجياً، ثم قومي بزيادة مدة وشدة التدريبات الخاصة بك، يمكنك الاستفادة من الوقت الذي تقضينه أثناء غفوة طفلك واختيار التمارين اللطيفة في المنزل، بمجرد أن يصبح روتين طفلك متوقعاً إلى حد ما، يمكنك تحديد روتين لتكريس وقت كافٍ للرضاعة الطبيعية وممارسة الرياضة.