كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - غالباً ما تنتظر الأمهات الجدد اللائي يعشن أنماط حياة نشطة الإشارة الخضراء من الطبيب لبدء التدريبات بعد الولادة، بصرف النظر عن اختيارك للتمرين، فمن المؤكد أنك ستشعرين بالارتياح للعودة إلى الحركة، ولكن هل يمكنك التمرين أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلك؟

الرضاعة الطبيعية

لدى معظم الأمهات الجدد العديد من الأسئلة حول كيفية تأثير التدريبات والتمارين الرياضية على إمدادات حليب الثدي، على الرغم من وجود الكثير من الخرافات حول ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية، لا توجد موانع لممارسة الرياضة أثناء الرضاعة بالنسبة لمعظم النساء، توضح الدكتورة هند سلمي استشاري النساء والتوليد فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية.

فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية

الرضاعة

يمكن للتمارين الرياضية المعتدلة المنتظمة أثناء الرضاعة الطبيعية أن توفر للأم الفوائد التالية.

المزيد من الطاقة:

تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز هرمون الإندروفين والدوبامين والسيروتونين، والتي تسمى أيضاً هرمونات "الشعور بالسعادة"، عندما تعودين إلى ممارسة الرياضة بعد الولادة، ستشعرين بزيادة في مستويات الطاقة لديك وشعور أفضل بالرفاهية.

تحسن الحالة المزاجية:

اكتئاب ما بعد الولادة أمر حقيقي، وممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للتغلب على الكآبة، ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية يحسن المزاج ويقلل من التوتر ويفيد الصحة العقلية.

إنقاص الوزن:

تنتظر العديد من الأمهات الجدد العودة إلى روتين التمارين قبل الحمل لفقدان الوزن الذي اكتسبنه أثناء الحمل، تعزز تمارين ما بعد الولادة فقدان الوزن وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

يساعدك على النوم جيداً:

مع وجود مولود جديد في المنزل، يصعب الحصول على النوم، وستعاني معظم الأمهات منه، تعمل الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية على تحسين جودة نومك، وهي صحيحة حتى أثناء الرضاعة الطبيعية .

جديد في المنزل، يصعب الحصول على النوم، وستعاني معظم الأمهات منه، تعمل الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية على تحسين جودة نومك، وهي صحيحة حتى أثناء الرضاعة الطبيعية . تساعد هذه الفوائد الأم على الشعور بالاسترخاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين إفراز هرمونات البرولاكتين والأوكسيتوسين، والتي تعتبر حيوية لإنتاج الحليب وتخفيفه يؤدي تحسين إنتاج الحليب وإفرازه في النهاية إلى توفير كمية كافية من الحليب للطفل وتقليل احتمالية مواجهة المشكلات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.

أفضل تمارين للمرأة المرضعة

تمارين

يوصى بالانتظار ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة لبدء التمرين، استشيري أيضاً طبيب النساء والتوليد قبل البدء.