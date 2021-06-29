فوائد حبوب اللقاح عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول محتوى

1-حبوب اللقاح

2-الفوائد العامة لحبوب اللقاح

3-فوائد حبوب اللقاح الصحية والعلاجية للأطفال

4-كمية حبوب اللقاح وطريقة تقديمها للأطفال

5-أضرار حبوب اللقاح على الأطفال

حبوب اللقاح ما هي إلا كريات صغيرة صفراء اللون، يجمعها النحل على أرجله وأجسامه أثناء جمعه للرحيق والعسل من الأزهار المختلفة، وتُسمى أيضاً بـ "لقاح النحل"، وقد اكتسبت شهرة واسعة لاحتوائها على عديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بعامة وصحة الأطفال؛ كالفيتامينات والمعادن والبروتين والكربوهيدرات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الرحيق والعسل وشمع العسل وإفرازات النحل وأنزيماته، ولذلك تصارعت الشركات الغذائية لِحصادها مباشرةً من الأزهار بواسطة الآلات وتقديمها كغذاء وعلاج صحي للأطفال. معنا خبيرة التغذية الدكتورة هنادي شحاتة للشرح والتوضيح

1-حبوب اللقاح

حبوب اللقاح ذات قيمة غذائية عالية

تختلف حبوب اللقاح في شكلها ومحتواها الغذائي بسبب جمعها من أزهار مختلفة وعديدة، لكنها تتشابه في فوائدها الصحية

حبوب اللقاح عبارة عن: سائل وتمتاز بطعمها القوي، يتم إنتاجها من الإفرازات البلعومية لشغالات النحل وهي غذاء خاص بملكة الخلية

هذه الحبوب ذات قيمة غذائية أعلى من الحبوب التي تُجمع بشكل مباشر من الزهور؛ لأن النحل يختار أفضل الحبوب التي لا تسبب الحساسية

2- الفوائد العامة لحبوب اللقاح

تحتوي حبوب اللقاح على 250 عنصرا غذائيا

ويتم تحضيرها على شكل كبسولات، هي حبيبات صغيرة في شكلها العادي

تحتوي على أكثر من 250 عنصراً غذائياً من فيتامينات ومعادن وكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعتبر مكملاً غذائياً رائعاً لأولادك

1.2 جرام من عنصر البروتين

2.18 جرام من الكربوهيدرات

كما تحتوي أيضاً على 16 سعراً حرارياً

و0.24 جرام من الدهون

تُساعد حبوب اللقاح على تهدئة الالتهابات والتورم وعلاج الجروح والحروق، لاحتوائها على مواد مضادة للالتهابات والتورم

هذه الحبوب أحد المكونات الأساسية في كثير من المراهم وكريمات علاج الجروح والحروق

تُساعد الكبد على زيادة قدرته على إزالة السموم من الدم، وتحفزه على تحسين وظائفه، وحمايته من التلف

تُساعد على تقليل أعراض الحساسية والربو خاصةً الحساسية الموسمية، لاحتوائها على مضادات للحساسية

تُساعد حبوب اللقاح على الوقاية من مرض السرطان ومرض السكري من النوع الثاني، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة

تُساعد أيضاً على انخفاض مستوى الكولسترول في الدم والبروتين الشحمي منخفض الكثافةLDL، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين

حبوب اللقاح تزيد من مستوى الكالسيوم والفوسفات، وبالتالي تُساعد على علاج هشاشة العظام

3-فوائد حبوب اللقاح الصحية والعلاجية للأطفال

تناول حبوب اللقاح ضمان لنمو صحي للطفل

تساعد فوائد حبوب اللقاح للأطفال على ضمان نمو صحي لأطفالك، ولكن احرصي على استشارة طبيب أطفالكِ قبل إعطائها لهم تقوي الدم وتقي طفلك من خطر التعرض للإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا حيث إنها تنتج خلايا الدم الحمراء تسهل عملية الهضم لتسرع بذلك امتصاص الغذاء في جسم الأطفال وتقيهم من أمراض الجهاز الهضمي تقضي على البكتيريا الضارة في الأمعاء التي قد تنتج من طعام ملوث يأكله الطفل بالخارج وتحفز البكتيريا النافعة تقي من الإصابة بمرض الكساح، فهي تزيد من خضاب الدم وتدعم العظام تحافظ على أسنان طفلك وتحميها من السوس تقوي الذاكرة وتزيد من القدرات العقلية للأطفال في الصغر تمد الجسم بالبروتين الضروري له خلال مرحلة النمو؛ لأنها غنية بالبروتين ومصدر مهم له تعتبر مكملاً غذائياً طبيعياً للأطفال خلال مرحلة الفطام تزيد نشاط الجسم؛ لأنها تحتوي على الكربوهيدرات والأحماض الدهنية والمعادن اللازمة لصحة طفلك تحمي الأطفال الرضع وحديثي الولادة من التعرض لنزيف الدماغ تزيد كفاءة الجهاز المناعي في الجسم ليقاوم بذلك الكثير من الأمراض التي تسببها الفيروسات تحتوي حبوب اللقاح على مضادات حيوية طبيعية تعزز نشاط الجسم للتعافي بشكل أسرع تحمي أطفالك من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة خاصة في فصل الشتاء تعالج نوبات الإمساك المزمن، كما أنها على النقيض تشفي من نوبات الإسهال الشديد أيضاً تزيد وزن الأطفال الذين يعانون من النحافة؛ لأنها تفتح الشهية وتذيب الدهون من الكبد؛ ليقوم الجسم بذلك بالاستفادة من الطعام بشكل أكبر

4-كمية حبوب اللقاح وطريقة تقديمها للأطفال

يمكنك إضافة حبوب اللقاح إلى الحليب

من سن 3 إلى 5 سنوات يفضل أن تعطيه من 5 إلى 10 جرامات فقط

ابتداء من عمر سن 6 إلى 12 سنة يأخذ من 10 إلى 15 جراماً فقط

تقديم حبوب اللقاح مع الحليب بإضافتها له، يشربها مرتين في اليوم صباحاً ومساءً

كما يمكن خلط حبوب اللقاح مع عسل النحل الأبيض؛ لتمنحي طفلك فوائد حبوب الطلع مع العسل، وتعطيه منها ملعقة صباحاً ومساءً

قدمي لطفلك حبوب اللقاح طازجة كما هي بدون وضع إضافات إذا تقبل مذاقها ولم يرفضها

تُباع حبوب اللقاح على شكل حبيبات صغيرة صفراء اللون تُؤخذ بالملعقة، أو كبسولات مغلفة تحتوي على حبيبات اللقاح وغذاء ملكات النحل

أعطي حبوب اللقاح لأطفالكِ بالملعقة، أو أضيفيها إلى الزبادي أو الحليب أو العصائر أو انقعيها في الماء أو الحليب ساعات عدة قبل تناولها

لتجنب ظهور الحساسية لدى أطفالكِ، ضعي حبيبة لقاح واحدة -كبسولة- تحت لسان طفلكِ حتى تُمتص وتذوب، ثم انتظري يوماً كاملاً تحسباً لظهور أي أعراض حساسية، ثم زيدي حبيبة واحدة كل يوم

احرصي على تخزين حبوب اللقاح في الثلاجة بشكل صحيح حتى لا تتعفن، وفي حالة الكبسولات، احتفظي بها في درجة حرارة الغرفة

5-أضرار حبوب اللقاح للأطفال

احذري حساسية حبوب اللقاح..لدى بعض الأطفال

تُسبب حبوب اللقاح حساسية لدى بعض الأطفال، قد تكون مفرطة وخطرة بشكل يهدد الحياة، هذا إذا كانوا يُعانون من الحساسية ضد لدغات النحل والدبابير

ومن أعراض الحساسية: الحكة، التورم، ضيق التنفس، الدوخة. وبسبب هذه الأعراض الشديدة، ينصح الأطباء بإعطاء الأطفال ربع ملعقة صغيرة في البداية ثم مراقبة ظهور أعراض الحساسية 24 ساعة

حبوب اللقاح تتفاعل مع أدوية سيولة الدم مثل الوارفرين، وتزيد من خطر النزيف وظهور الكدمات تحت الجلد. ولا تقدميها لطفلك قبل أن يتم 3 سنوات

احرصي على شرائها من مصادر موثقة وعدم الخلط بينها وبين العسل الطبيعي وشمع العسل وغذاء ملكات النحل

ولا تتهاوني في الاتصال بالطبيب أو المستشفى فور ظهور أي عرض للحساسية على طفلكِ

الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص