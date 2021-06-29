شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب فشل عمليات التلقيح الصناعى وطرق زيادة فرص الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التلقيح الاصطناعي من أكثر التقنيات تقدمًا في علاج العقم عند الأزواج، إنه علاج إنجابي آمن وفعال ، فنظرًا للتطورات السريرية فإن معدل نجاح التلقيح الاصطناعي يتجاوز 50 ٪ ، لكن في بعض الأحيان قد يفشل التلقيح الأصطناعي ولكن هذا لا يعني أن الأزواج لا يمكنهم المحاولة مرة أخرى، وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

أسباب فشل التلقيح الاصطناعي

جودة البويضة

تنخفض جودة البويضات مع دخول المرأة أواخر الثلاثينيات من عمرها، مع حدوث انخفاض حاد بعد 38 عامًا، تولد النساء بكل البويضات التي سيحصلن عليها، تشير جودة البيض بشكل أساسي إلى التركيب الجيني للبويضة مع تقدم العمر يحدث انهيار للمادة الوراثية أو الحمض النووي للبويضة، وبالتالي فإن النساء المسنات سيكون لديهن عدد أكبر من البويضات غير الطبيعية وراثيا، سيؤدي هذا بالتالي إلى ارتفاع معدل فشل الزرع والإجهاض.

جودة الجنين

تعد جودة الجنين أهم عامل لضمان نجاح الزرع يتم التخلص من الجنين غير الطبيعي وراثيا بشكل طبيعي مما يؤدي إلى فشل أو إجهاض، ومع ذلك، يمكن للاختبارات الجينية المتقدمة على الأجنة اكتشاف التشوهات والمساعدة في تحسين اختيار الأجنة مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الانغراس.

عوامل الصحة ونمط الحياة

إن أسلوب الحياة الصحي لكلا الوالدين هو مفتاح نجاح الحمل إذا كان أحد الوالدين يستهلك التبغ فقد يكون لذلك تأثير سلبي على العلاج بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الظروف الصحية الأساسية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ووزن الجسم غير الصحي إلى إعاقة معدل نجاح التلقيح الاصطناعي.

العوامل المساهمة في نجاح التلقيح الإصطناعى

تؤدي العادات الجيدة إلى نتائج جيدة هناك بعض النصائح حول كيفية زيادة فرص الحمل من خلال أطفال الأنابيب.

- لا يوجد نظام غذائي مثبت طبيًا على أنه "نظام غذائي للخصوبة" يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا لضمان تناول الشخص لجميع العناصر الغذائية الحيوية لحمل الحمل بأمان، النظام الغذائي المتوازن يعني النسبة المناسبة من السعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة والكبيرة يجب تجنب الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يجب زيادة الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الطماطم والمكسرات في النظام الغذائي.

- يعد الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل وممارسة الرياضة بانتظام أمرًا مهمًا لزيادة معدل نجاح العلاج، يمكن أن يقلل وزن الجسم الزائد / السمنة (مؤشر كتلة الجسم> 35) أو نقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 19) من فرص نجاح التلقيح الاصطناعي عندما يكون مؤشر كتلة الجسم مرتفعًا ، يمكن حتى لفقدان الوزن الصغير تحسين الخصوبة وصحة الحمل.

- لا تتوتر قد يكون تقليل التوتر عند الخضوع لدورة التلقيح الاصطناعي أمرًا صعبًا يمكن لممارسة اليوجا والتأمل بانتظام تنشيطك وإعداد عقلك لحمل صحي.

- أظهرت بعض الدراسات أن المكملات الغذائية مثل فيتامين D و CoQ10 و DHEA تعمل على تحسين معدل نجاح التلقيح الاصطناعي.

- تأكد من حصول الأم على نوم مثالي لمدة 7-8 ساعات يحفز النوم الجيد ليلاً عملية تجديد طبيعية ضرورية لحمل صحي.

- الصبر والمثابرة هي المفتاح في بعض الأحيان ، قد يحتاج الأزواج إلى أكثر من دورة واحدة من التلقيح الاصطناعي لتحقيق الجنين من أجل النقل إذا لم تنجح المرة الأولى ، فسيقوم الطبيب بتعديل الأدوية لضمان نتائج أفضل في المرة التالية لا تلوم نفسك على الفشل يمكن أن يساعدك تركها على تحمل الرحلة القلق وعدم اليقين والحزن هي عناصر طوال العملية ، ولكن الجسم السليم يمكن أن يساعد في التغلب عليها.