شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك استعادة حاستى الشم والتذوق بعد التعافى من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان حاستى الشم والتذوق من أكثر الأعراض المزعجة التي قد تلاحقك بعد التعافى من العدوى بفيروس كورونا، حيث أبلغ الكثير من المصابين عن استمرار فقدان الشم والتذوق لفترات طويلة برغم انحسار العدوى داخل الجسم واختفاء الأعراض الأخرى، الأمر الذى يسبب قلقا للكثيرين ويجعلهم يتساءلون متى يستعيدوا حاستى الشم والتذوق مرة أخرى.

ونتناول خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن استعادة حاستى الشم والتذوق بعد التعافى من فيروس كورونا، طبقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة JAMA.متى يمكنك استعادة حاستى الشم والتذوق بعد التعافى من فيروس كورونا؟

طبقا للدراسة الجديدة فإن استمرار فقدان كلا الحاستين قد يستغرق أشهر ويصل إلى عام، حتى تعود إلى حالتها الطبيعية قبل الإصابة بالمرض.

ماهى ظاهرة فقدان حاسة الشم والتذوق الجزئى؟

ظاهرة تحدث للمتعافين من الإصابة ويحدث خلالها عدم قدرة المتعافى من استعادة حاستى الشم والتذوق، والتي تحدث لمدة تصل إلى أربعة أشهر لما يقرب من نصف المتعافين من العدوى، ويتمكن خلالها الشخص من الشم والتذوق بشكل بسيط للغاية عن الحالة الطبيعية.

ماهو التوقيت الطبيعى الذى يمكنك استعادة حاستى الشم والتذوق بشكل كلى؟

بعد 8 شهور من التعافى قد تتمكن من استعادة هذا الشعور بقوة والتي تزداد بعد عام من توقيت الإصابة.

لماذا تعد فقدان حاستى الشم والتذوق من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا؟

تعد فقدان حاسة الشم من الأعراض العصبية الرئيسية لفيروس كورونا، حيث تلعب خلالها الجينيات دورا في فقدان هذه الحواس بالتحديد عند العدوى، نظرا لارتباطها بجينيات معينة بالخواص السمعية المسؤولة عن استقلاب الرائحة .

كيف تستعيد حاستى الشم والتذوق بطرق بسيطة؟

يمكنك استعادة هذه الحواس من خلال التدريب الشمي والذى يسهم في إنشاء مسارات عصبية جديدة وبالتالي استعادة حاسة الشم، من خلال تدريب أنفك على شم بعض الأطعمة.