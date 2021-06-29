شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 603617 33780168

الهند 396730 30279331

البرازيل 513474 18420598

فرنسا 110968 5770021

روسيا 293419 5472941

تركيا 49634 5414310

المملكة المتحدة 128103 4755078

الأرجنتين 92568 4405247

إيطاليا 127500 4258456

كولومبيا 104678 4158716.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 17121 1332046

35 - الأردن 9737 750389

41 - الإمارات 1802 628976

42 - لبنان 7845 544520

43 - المغرب 9283 529895

44 - السعودية 7789 484539