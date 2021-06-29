شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب للشعور بألم أسفل الظهر .. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بألم أسفل الظهر من المشكلات الصحية المزعجة التي قد تمنع الشخص من ممارسة عاداته اليومية بشكل سليم، السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر على الجانب الأيسر هو إجهاد العضلات ، وتشمل الأسباب الأخرى لألم أسفل الظهر الأيسر عدوى الكلى ، وانزلاق الغضروف، والحمل.

ووفقا لتقرير لموقع insider يمكن أن يؤدي الشعور بالطعن أو الخفقان في الجانب الأيسر السفلي من ظهرك إلى إبعادك عن التمارين والأنشطة الأساسية لأيام والخبر السار هو أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب إجهاد بعض عضلات الظهر أو الأربطة ، والتي ستشفى بمرور الوقت.

لكن في بعض الحالات، يشير ألم الظهر من جانب واحد، مثل الجانب الأيسر فقط، إلى مشكلة خطيرة مثل العدوى أو الإصابة التي تحتاج إلى رعاية طبية.

فيما يلي تسعة أسباب محتملة للألم في الجانب الأيسر من أسفل ظهرك، ومتى يجب استشارة الطبيب ، وكيف يمكنك علاجها بنفسك.

أسباب ألم الظهر في الجانب الأيسر1. إجهاد العضلات

السبب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر الأيسر هو إصابة العضلات والأوتار والأربطة الداعمة للعمود الفقري مثل:سقوط أو حادث آخر يسبب صدمة في الظهر، حركة التواء مفاجئة، توزيع غير متساوٍ للوزن ، على سبيل المثال عندما تحمل حقيبة ثقيلة على كتف واحد، وضع سيء، وعلامات آلام ظهرك الناتجة عن إجهاد عضلي تكون بالشعور بألم أو تصلب أو تعاني من ألم طعن أو تشنجات عضلية.

2. العدوى

يمكن أن تسبب عدوى المثانة المتقدمة أو عدوى الكلى اليسرى ألمًا مؤلمًا مستمرًا ينتشر عبر أسفل الظهر الأيسر، إذا كانت لديك أعراض أخرى مثل حرق التبول أو الحمى أو القشعريرة ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن للتحقق من وجود عدوى.

3. حصوات الكلى

يمكن أن تسبب حصوات الكلى ، وهي عبارة عن تراكم المعادن في المسالك البولية ، ألمًا حادًا وشديدًا من خلال الجانب الأيسر السفلي من ظهرك وكذلك ألمًا في أسفل البطن والفخذ وأسفل الضلوع من الأعراض الشائعة الأخرى وجود دم في البول.

يمكن أن تمر الحصوات الصغيرة عبر المسالك البولية دون علاج ، ولكن قد يحتاج طبيب المسالك البولية إلى إزالة الحصوات الكبيرة عن طريق الجراحة أو باستخدام موجات الصدمة لتفتيتها.

4. بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة تنمو فيها الآفات المؤلمة على الجزء الخارجي من رحم الشخص يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر الأيسر ، إلى جانب تقلصات شديدة أثناء الحيض.

5. كسر الإجهاد

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المتكرر مع الوقت الإضافي ، مثل رفع الأثقال أو ممارسة الرياضات مثل التنس والتجديف والجمباز ، إلى إجهاد العمود الفقري ، مما يؤدي إلى كسر الإجهاد، قد تتألم المنطقة عند لمسها ، وقد يكون الألم شديدًا جدًا بحيث لا يستجيب للعلاجات التي لا تستلزم وصفة طبي تلتئم معظم الحالات من تلقاء نفسها في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع ، ولكن الطريقة الوحيدة للحصول على التشخيص المناسب هي من خلال العناية الطبية.

6. الحمل

أكثر من ثلثي النساء الحوامل يعانين من آلام أسفل الظهر ، وغالبًا ما تكون على شكل ما يسمى بآلام الحوض الخلفية، ألم الحوض الخلفي هو ألم عميق وخافق تشعر به إما في أحد جانبي ظهرك أو كلاهما.

من المحتمل أيضًا أن تعاني من ألم عضلي عام في ظهرك مع نمو الطفل هذا لأن وزن الطفل يمكن أن يتخلص من مركز الجاذبية لديك ، مما قد يتطلب منك التعويض عن طريق عمل عضلات مختلفة في ظهرك.

7. ضعف المفصل العجزي الحرقفي

يحدث ضعف المفصل العجزي الحرقفي عندما يتحرك المفصل الذي يربط عظام الورك بالجزء السفلي من العمود الفقري بشكل غير طبيعي ، ويصبح ملتهبًا، يمكن أن يسبب الالتهاب في مفصل الورك الأيسر ألمًا خفيفًا مؤلمًا في أسفل الظهر الأيسر ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم في الأرداف أو في الجزء الخلفي من أعلى الفخذ الأيسر.

يمكن أن تكون الحالة مزمنة أو ناتجة عن إجهاد مؤقت تشمل عوامل الخطر الحمل أو عدم تساوي طول الساق أو التأثير الناجم عن حادث مثل السقوط.

8. القرص الغضروفي

يمكن أن تنتفخ الأقراص القطنية، وهي وسادة الأنسجة الموجودة بين كل فقرات في العمود الفقري السفلي ، أو تنضغط تحت الضغط ، مما يتسبب في حدوث انزلاق غضروفي.

لا تظهر أعراض القرص الغضروفي على معظم الأشخاص، ولكن يصاب البعض بألم وخدر في جانب واحد من أسفل الظهر، اعتمادًا على مكان وجود القرص في حالات نادرة ، تنكسر الأقراص أو تتمزق ، مما يسبب ألمًا شديدًا ويتطلب جراحة لمنع تلف الأعصاب الدائم.

9. حدوث ورم

يمكن أن يتسبب سرطان العمود الفقري أو ورم العمود الفقري في ألم الظهر في الجانب الأيسر أو الأيمن من الظهر، قد تشمل الأعراض الأخرى:

فقدان الوزن، حمى، خدر، ضعف، أو صعوبة في المشي ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذا سبب نادر لآلام الظهر.

مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم والالتهاب .

يمكن للأدوية الموصوفة مثل مرخيات العضلات أو مسكنات الألم أن توفر راحة على المدى القصير .

تعمل الكريمات أو المواد الهلامية أو اللاصقة أو البخاخات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية على تحفيز الأعصاب في الجلد ، مما يؤدي إلى تخفيف الألم يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للألم الموضعي بسبب التهاب العضلات .

قد تساعد الضمادات الساخنة أو الباردة في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتحسين الحركة .

التمارين الأساسية التي تقوي عضلات البطن والعضلات التي تبطن العمود الفقري قد تساعد في تخفيف الضغط عن الظهر، ولكن استشر طبيبك قبل البدء في أي برنامج تمارين للتأكد من أن التمارين مناسبة لحالتك .

كيفية علاج آلام أسفل الظهر