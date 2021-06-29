شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لاتحصى.. الخيار علاج سحرى لصحة العيون يعالج الهالات السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الخيار خصائص تجعله من الخضروات الهامة التي يجب عليك تناولها خلال يومك، للحفاظ على صحتك ومنح جسمك الترطيب اللازم وبجانب الحفاظ على البشرة ونضارتها وجمالها، يأتي دور الخيار في الحفاظ على صحة العين أيضا، والتغلب على العديد من المشاكل الصحية المتعلقة بالعيون.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr health benefits، فأن من أبرز فوائد الخيار على صحة العيون مايلى:1.مقاومة الانتفاخ والتورم حول العينين

ينتج التورم والانتفاخ حول العينين عن حالة احتباس الماء بتلك المنطقة، حيث يمكن أن يحدث احتباس الماء من توسع الأوعية حول العين أو تراكم الغدد الدمعية، ونظرا لأن الخيار غنى بحمض الكافيين الذى يسهم في خفض احتباس الماء في العين.





2. منع تهيج العينين.

يمكن أن يحدث تهيج العين بسبب عدة عوامل، مثل لدغة حشرة أو رد فعل تحسسي لمنتج ما، ونظرا لأن الخيار يحتوى على فيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة لمنع تهيج العين.

3. مقاومة الهالات السوداء

هناك سببان لتكوين الهالات السوداء حول العينين، الأول يحدث بسبب توسع الأوردة المحيطة بالعين، أو نتيجة فرط تصبغ الجلد بهذه المنطقة الرقيقة، ولأن الخيار غنى بفيتامين سي قد يمنع حمض الكافيين الموجود به توسع الأوردة وبالتالي يمكن تقليل الدائرة المظلمة حول العينين.





4. مرطب فعال للعيون

يحتوي الخيار على 95٪ ماء، لذا يمكن أن يكون مرطبًا للعيون، خاصة بعد ممارسة أنشطتك تحت أشعة الشمس الحارقة.

5. يمنع ظهور التجاعيد حول العينين

يحتوي الخيار على فيتامين E وهو صحي جدا للبشرة بما في ذلك منطقة جلد العين، و يعمل فيتامين (هـ) كعلاج مضاد للتجاعيد التي تزعج الكثير.

6. منع ترهل العيون

يحتوي الخيار على الكولاجين الذي يمنع ترهل العينين، حيث تعمل هذه المادة على شد منطقة الجلد حول العينين .





7. يحسن الرؤية الجيدة.

يمكن للخيار تحسين الرؤية الجيدة لأنه غنى بفيتامين (أ) المفيد للعين كما أنه يحافظ على حدة البصر، ويمنع العيون من إعتام عدسة العين حتى العمى.