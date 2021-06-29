شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السباحة لصحتك.. منها تنظيم سكر الدم وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد السباحة لا حصر لها، فهى تساعدك في الحصول على جسم ممشوق وتحسن صحتك النفسية وتحافظ على قوة العضلات ومرونتها، وتستخدم السباحة في كثير من الأحيان لإعادة التأهيل بعد الإصابات، وخاصة إصابات القلب والأوعية الدموية والعضلات المختلفة، كما أنها تسمح لمرضى التهاب المفاصل بتمرين المفاصل المصابة دون تفاقم الأعراض، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد السباحة للصحة النفسية والجسدية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد السباحة لصحتك النفسية والجسديةتمرين رياضى لكامل الجسم

تتطلب السباحة الدفع الذاتي للجسم من خلال الماء، بما في ذلك الحركة المنسقة للأطراف والجسم إنه يشرك كل مجموعة عضلية رئيسية تتطلب إمدادًا ثابتًا بالأكسجين ومن ثم فإن هذا يوفر تمرينًا للجسم بالكامل يساعد في النهاية على زيادة معدل ضربات القلب دون الضغط على الجسم.

ويساعد تمرين السباحة أيضاً على:

-تحسين القوة العضلية.

- مرونة العضلات.

-تعزيز اللياقة البدنية.

-تساعد على إنقاص الوزن.

قوة القلب والأوعية الدموية

السباحة من التمارين الهوائية التي تحسن صحة القلب والرئتين والدورة الدموية عن طريق خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مباشر.

تساعد في التعافى من الإصابات

توفر المياه بيئة تمارين منخفضة التأثير، وهي مثالية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمرين مشترك، الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة ، أو لديهم قيود بسبب سنوات من البلى ، أو يمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن التمرينات المائية أسهل أشكال التمارين وأكثرها أمانًا ومن ثم فإن الشخص المصاب باضطراب العظام أو إصابة المفاصل قد يجد السباحة تمرينًا مناسبًا.

رياضة آمنة أثناء الحمل

السباحة هي شكل من أشكال التمارين الموصى بها لكل من النساء الحوامل والأمهات الجدد.

يمكن أن تسبب زيادة الوزن أثناء فترة الحمل آلامًا في المفاصل والعضلات، لذا تحظى السباحة بشعبية خاصة لدى الحوامل لأن الماء يمكن أن يدعم هذا الوزن.

ومع ذلك ، فمن الأفضل دائمًا استشارة الطبيب عند تجربة شكل جديد من النشاط أثناء الحمل.

تتعرض العديد من النساء الحوامل للكثير من التوتر ومشاكل تقلب المزاج، لذا فإن السباحة تحسن الحالة المزاجية ويمكن ممارستها من أجل صحة نفسية أفضل.

فقدان الوزن

بسبب المشاركة الشديدة لحركة العضلات تؤدي السباحة إلى زيادة نشاط الخلايا من أجل تلبية مستويات الطاقة المتزايدة. ومع ذلك ، فإن كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها تعتمد على وزن الشخص ومدى قوته في السباحة.

تنظيم سكر الدم

أثبتت دراسة أن السباحة ثلاث مرات في الأسبوع تحسن التحكم في الجلوكوز (السكر) وحساسية الأنسولين كما سلطت الضوء على أن السباحة المتقطعة ذات الكثافة المنخفضة والعالية الكثافة كانت أكثر فائدة من السباحة بكثافة منخفضة لمدة ساعة واحدة.

تساعد في علاج الربو

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، فإن السباحة تزيد من قدرة الرئة وتحسن القدرة على التحكم في التنفس علاوة على ذلك ، قد يساعد الهواء الرطب في حمامات السباحة الداخلية أيضًا في تحسين أعراض الربو.

ولكن من المهم ملاحظة أن المطهرات أو المواد الكيميائية مثل الكلور المستخدمة في إدارة حمام السباحة ، تعمل كمهيج للمجرى الهوائي ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الربو.