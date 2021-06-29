شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العادات الصحية فى سن الخمسين تزيد من عمرك الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، عن أن تبنى العادات الصحية يحافظ على صحة أفضل لمن هم فوق الخمسين، مؤكدة أن اتباع عادات صحية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، من خلال اتخاذ خيارات نمط حياة صحية وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة BMJ.

وبحثت الدراسة مجموعة من عوامل نمط الحياة التي قد تزيد من متوسط ​​العمر المتوقع الخالي من الأمراض الرئيسية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.



النظام الغذائي

وأظهرت الدراسات، أن التدخين وقلة النشاط وسوء جودة النظام الغذائي والإفراط في تناول الكحوليات تساهم بنسبة تصل إلى 60٪ من الوفيات المبكرة و7.4 إلى 17.9 عامًا في متوسط ​​العمر المتوقع، ومع ذلك ، فقد بحثت القليل من الأبحاث في كيفية الجمع بين عوامل نمط الحياة المتعددة قد تكون مرتبطة بمتوسط ​​العمر المتوقع الخالي من الأمراض الرئيسية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.



النشاط البدنى

عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تحدث الفارق هي:

- ممنوع التدخين.

- زيادة النشاط البدني.

- الحفاظ على صحة مؤشر كتلة الجسم.

- تحسين جودة النظام الغذائي.