شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. تعرفى على العلاقة بين مرض السكر وتكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد متلازمة تكيس المبايض عند النساء ومرض السكري من أكثر الاضطرابات التي يتم تشخيصها شيوعًا في الوقت الحالي، وتحدث متلازمة تكيس المبايض بسبب خلل في وظيفة الغدد الصماء يؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية، ويؤدي إلى صعوبة في الحمل، أو حب الشباب، أو السمنة ،ويرجع ذلك أساسًا إلى فرط الأندروجين ، وقلة الإباضة ، ومقاومة الأنسولين ، واضطراب الغدد الصماء العصبية، بينما تؤثر متلازمة تكيس المبايض بشكل كبير على الخصوبة والإنجاب، أشارت العديد من الدراسات أيضًا إلى وجود علاقة بين النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ومرض السكري من النوع 2، وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف إنديا.

العلاقة بين متلازمة تكيس المبيض ومرض السكر

يحدث داء السكري من النوع 2 عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، الأنسولين هو الهرمون الرئيسي الذي يسمح لخلايا الجسم بتكسير الجلوكوز أو السكر في الدم إلى طاقة في حين أن خلايا الجسم أثناء مرض السكري لا تتناول الأنسولين وبالتالي تؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

بينما يمكن إدارة كل من متلازمة تكيس المبايض ومرض السكري باتباع نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن وفقدان الوزن وممارسة الرياضة هناك عامل قوي في متلازمة تكيس المبايض، وهو مقاومة الأنسولين التي يمكن أن تؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكري في أي مرحلة من مراحل الحياة.

طرق السيطرة على هذه المشكلة الصحية

في حين أن متلازمة تكيس المبايض ومرض السكري كلاهما اضطراب ناتج عن نمط الحياة يمكن إدارته إذا كان الشخص يكافح السمنة، لإدارة متلازمة تكيس المبايض ومرض السكري، يحتاج المرء إلى إجراء تصحيحات دقيقة في نظامه الغذائي ونمط حياته، إليك بعض النصائح للسيطرة على الأمر:

التمارين واليوجا

أثناء ممارسة الرياضة، يحرق الشخص كمية كبيرة من السكر في الجسم بينما تساعد اليوجا على انخفاض مستوى ضغط الدم مما يجعل الخلايا أكثر حساسية لتناول الأنسولين وتقسيمه بكفاءة إلى شكل الطاقة، عندما يبدأ الجسم في استخدام الأنسولين بكفاءة، يكون مفيدًا لكل من المرأة المصابة بمتلازمة تكيس المبايض ومريض السكري.

التزام نظام غذائي متوازن

يجب عليك بالتأكيد تقليل الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، اتبع نظامًا غذائيًا سليمًا مغذيًا للغاية ومليئًا بالألياف والفيتامينات والبروتينات يجب حذف الكربوهيدرات المكررة والسكر من نظامك الغذائي، فهي قاتلة لكلا الحالتين.

نمط حياة سليم

يتكون نمط الحياة السليم من عادات النوم الصحيحة والعمل والنظام الغذائي والتمارين الرياضية إذا اتبعت أسلوب حياة مناسب، فسيحافظ على جسمك مرهقًا وخاليًا من الإجهاد، بينما يساعد جسمك وأعضائه على العمل بفعالية والحفاظ على مستويات السكر والضغط في الدم.