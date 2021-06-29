شكرا لقرائتكم خبر عن متنكدش على نفسك.. إزاى تخرج من حالة الاكتئاب والقلق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للاكتئاب أن يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بالفراغ والتعب المستمر وقد يؤثر على صحة جسمك أيضا، ويعتبر الأكتئاب من الحالات التى قد يمر بها الكثيرون سواء كبار أو صغار وذلك حسب المشكلة التى يمر بها كل شخص.

ولكى لا تزداد حالة الاكتئاب يمكنك اتباع بعض الخطوات حسب ما ذكرها موقع healthline وهى:

1: ضع في اعتبارك أن الكتابة أو التدوين في يوميات حول ما تمر به مهم وخصوصا عندما تزداد المشاعر، اكتب عن ذلك أيضًا.

2: فكر أنه بينما ستكون بعض الأيام صعبة، ستكون بعض الأيام رائعة أيضًا، حاول التطلع إلى بداية جديدة للغد.

3: يمكن للاكتئاب أن يفسد ذكريات المشاعر السلبية، و قد تجد نفسك تركز على الشيء الوحيد الذي حدث بشكل خاطئ بدلاً من الأشياء العديدة التي سارت بشكل صحيح، حاول إيقاف هذا التعميم المفرط، و ادفع نفسك للتعرف على الخير، إذا كان ذلك مفيدًا ، فاكتب ما كان سعيدًا فى يومك.

4: حدد أهدافا قابلة للتحقق قد تكون قائمة المهام المطولة ثقيلة للغاية لدرجة أنك لا تفضل فعل أي شيء، بدلاً من تجميع قائمة طويلة من المهام ، ضع في اعتبارك تحديد أهداف أبسط.

5: حاول أن تفعل شيئا مبهجا ونشاطا مختلفا مثل العزف على آلة موسيقية أو الرسم وركوب الدراجات.

6: اهتم بممارسة التمارين الرياضية المختلفة فقد يساعد ذلك على تعزيز الحالة النفسية لك والخروج من حالة الاكتئاب.

7:يمكن أن يكون للطبيعة تأثير قوي على مقاومة الاكتئاب، وحسب الدراسات فإن الاشخاص الذين يقضون وقتا طويلا فى أجواء الطبيعة تتحسن صحتهم العقلية.