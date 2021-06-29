موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.."فيسبوك" تحلق وهبوط قياسي لعملة إيران

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صعدت أسهم فيسبوك أكثر من أربعة بالمئة لتتخطى القيمة السوقية لعملاق التواصل الاجتماعي تريليون دولار.

ألغت مجموعة "العشرين"، نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على جائحة فيروس كورونا، حسب تقرير منظمة التجارة العالمية.

رب ضارة نافعة، تنطبق هذه المقولة على شاب من أصل لبناني فتحت إصابته بمرض مناعي باب تكوين ثروة طائلة.

أعلن وزير النفط والغاز الليبي محمد عون ، رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات المغرب في مجال الطاقة المتجددة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إن اقتصاد الإمارات من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة.

قررت جمعية "مصارف لبنان"، إغلاق جميع فروع المصارف العاملة في لبنان غدا الثلاثاء تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.

هوى الريال الإيراني ،اليوم الإثنين، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد وغموض مستقبل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

قال مصرف لبنان المركزي، إنه سيفتح خطوط ائتمان لاستيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أضعف من المعروض في السابق.

