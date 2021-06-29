شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بذور صحية تساعدك فى إنقاص الوزن.. منها بذور الشيا والكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد زيادة الوزن مصدر قلق كبير للكثيرين ليس فقط لأنها تؤثر على مظهرنا، ولكن أيضا بسبب ارتباطها بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة، نحن نعلم أن الطريقة الصحية لفقدان الوزن هي الرياضة يوميًا، وتناول الطعام الصحي ولكن يجب أن تعلم أن بعض البذور صحية جدًا ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشر من موقع pinkvilla.

1- بذور الكتان

تمتلئ بذور الكتان بالعديد من العناصر الغذائية التي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن ولكن أيضًا الصحة العامة، إنها واحدة من أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار المعروف أيضًا باسم LDL في الدم ، وتوازن مستوى السكر في الدم، تعد البذور واحدة من أفضل مصادر البروتين النباتية، يعتبر البروتين مهما جدا لفقدان الوزن ، فى عملية التمثيل الغذائي.

2- بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا أيضا من الأطعمة الفائقة ويجب أن تكون في نظامك الغذائي حتى إذا كنت لا تتبع أي برنامج لفقدان الوزن، فهي محملة بالبروتين والألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد وقليلة الدهون، تساعد البذور على قمع الشهية ، وتعالج الانتفاخ وتجعلك نشيطًا لفترة أطول.



بذور الشيا

3- بذور اليقطين

بذور اليقطين مليئة بالبروتين والألياف مما يبقيك مشبعا وستكون الرغبة الشديدة فى تناول الطعام أقل، كما أنها مصدر جيد للزنك الذي يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي لدينا بشكل طبيعي وهي معروفة أيضًا بمحتواها العالي من الألياف.



بذور اليقطين

4- بذور السمسم

مليئة بالألياف والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين E وغيرها، تساعد البذور أيضًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي، أفضل جزء هو أن لديهم طعم ورائحة رائعة وفقا للتقارير ، يمكنك استهلاك حوالي 15 إلى 25 جرامًا من بذور السمسم يوميا.



بذور السمسم

5- بذور البطيخ

مصدر كبير للمغذيات الدقيقة والمركبات النشطة بيولوجيا، فهي مليئة بالعناصر الغذائية الهامة مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وغيرها، يقلل مع الألياف من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة ، ويعزز المناعة، يمكنك أن تأكلها نيئة أو مجففة في الشمس.