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شكرا لقرائتكم خبر عن التين كنز لحماية جنينك خلال الحمل.. يحميكى من الغثيان ومرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر
وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس فهناك عدة فوائد للتين خلال فترة الحمل:
1.يمدك بالكالسيوم
الكالسيوم ضروري لنمو العظام والأسنان للجنين وللأم، أثناء وبعد الحمل، لذا يعد التين خيارك المناسب.
2.يدعم نمو الجنين
إن المعادن الموجودة في التين مرتفعة نسبيًا، فهو هام للحفاظ على نمو جنينك واكتماله داخل الرحم والحفاظ عليه من اية عيوب خلقية.
3.تحسين عملية الهضم
لأنه غني بالألياف، كما انه يحتوي أيضًا على إنزيم خاص يعرف باسم الإنزيم المحلل للبروتين الذي يمكن أن يساعد الأم الحامل في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي.
4.التحكم فى شهيتك خلال الحمل
والذى يشكل أهمية لنمو دماغ الجنين، في المرحلة المبكرة داخل الرحم وحمايته من العيوب الخلقية.
6.الحفاظ على بشرتك
يعد وصفة سرية لبشرة صحية وجميلة أثناء الحمل، نظرا لأن بعض الأمهات تعانى من بعض تصبغ الجلد المعروف أيضًا باسم بقعة الحمل، حيث يحتوي التين على مادة كيميائية سرية تسمى سورالين وهي جيدة لعلاج تصبغ الجلد.
7.تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمليعد سكري الحمل أحد المشكلات التي يصعب أحيانًا التعامل معها، لذا يمكن أن يساعد تناول التين الغني بالمغذيات الأم على اتباع نظام غذائي صحي.
8.التخلص من الغثيان الصباحى
غثيان الصباح هو أسوأ مشكلة خلال المرحلة المبكرة من الحمل، و يمكن أن يساعد تناول التين المحتوي على فيتامين ب 6 الأم على تقليل هذا الشعور.