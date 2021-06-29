شكرا لقرائتكم خبر عن التين كنز لحماية جنينك خلال الحمل.. يحميكى من الغثيان ومرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل التين فوائد صحية عديدة على صحة المرأة خاصة خلال فترة الحمل، من أجل الحفاظ على صحتها وصحة جنينها، بجانب الوقاية من الكثير من الأمراض التى قد تتعرض إليها خلال هذه المرحلة الصعبة، خاصة أنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة للجسم.





وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس فهناك عدة فوائد للتين خلال فترة الحمل:





1.يمدك بالكالسيوم

الكالسيوم ضروري لنمو العظام والأسنان للجنين وللأم، أثناء وبعد الحمل، لذا يعد التين خيارك المناسب.



2.يدعم نمو الجنين 2.يدعم نمو الجنين

إن المعادن الموجودة في التين مرتفعة نسبيًا، فهو هام للحفاظ على نمو جنينك واكتماله داخل الرحم والحفاظ عليه من اية عيوب خلقية.



3.تحسين عملية الهضم 3.تحسين عملية الهضم لأنه غني بالألياف، كما انه يحتوي أيضًا على إنزيم خاص يعرف باسم الإنزيم المحلل للبروتين الذي يمكن أن يساعد الأم الحامل في التعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي. 4.التحكم فى شهيتك خلال الحمل 4.التحكم فى شهيتك خلال الحمل

لأنه يحتوي على نسبة عالية من القلوية، التى تعد علاج طبيعي للتحكم في شهيتك والسيطرة على وزنك خلال الحمل. 5.مصدر جيد لأوميجا 3

والذى يشكل أهمية لنمو دماغ الجنين، في المرحلة المبكرة داخل الرحم وحمايته من العيوب الخلقية.



6.الحفاظ على بشرتك 6.الحفاظ على بشرتك

يعد وصفة سرية لبشرة صحية وجميلة أثناء الحمل، نظرا لأن بعض الأمهات تعانى من بعض تصبغ الجلد المعروف أيضًا باسم بقعة الحمل، حيث يحتوي التين على مادة كيميائية سرية تسمى سورالين وهي جيدة لعلاج تصبغ الجلد.







8.التخلص من الغثيان الصباحى 8.التخلص من الغثيان الصباحى

7.تقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمليعد سكري الحمل أحد المشكلات التي يصعب أحيانًا التعامل معها، لذا يمكن أن يساعد تناول التين الغني بالمغذيات الأم على اتباع نظام غذائي صحي.

غثيان الصباح هو أسوأ مشكلة خلال المرحلة المبكرة من الحمل، و يمكن أن يساعد تناول التين المحتوي على فيتامين ب 6 الأم على تقليل هذا الشعور.