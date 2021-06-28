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إنفوجراف.. "لقاح كورونا" شرط دخول بعض الأماكن العامة بأبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين ضد كورونا، وذلك بدءاً من الجمعة الموافق 20 أغسطس/آب 2021.

جاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية أبوظبي لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، كما أنها تأتي بعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

وأفادت اللجنة بأن القرار سيساعد في خلق مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية وتوفر حماية معززة لأفراد المجتمع.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن قرار اشتراط التطعيم ضد كورونا لدخول بعض الأماكن العامة بأبوظبي..


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