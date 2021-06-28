شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لجسمك إذا توقفت عن التدخين..الوقاية من السرطان ورائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدخين من العادات السيئة التى تدمر جسمك وكافة أعضائك على المدى البعيد، بداية من رائحة فمك الكريهة مرورا إلى إصابتك بسرطان الرئة وغيرها من الأمراض الخطيرة التى تعرضك لخطر الوفاة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأن المخاطر للتدخين تشمل السرطان وأمراض القلب والأمراض الخطيرة الأخرى ، لذا لابد أن يكون الإقلاع عن استخدام التبغ احد أهدافك لاستعادة صحتك.

وهناك بعض الفوائد الصحية المؤكدة التي تحصل عليها عند الإقلاع عن التدخين ومنها:1.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحصل المدخنون على النيكوتين، بالإضافة إلى 30 مادة كيميائية أخرى تؤدي إلى تطور السرطان، مثل سرطان الفم واللسان والخد واللثة والمريء والبنكرياس.





2.الوقاية من الطلوان

الطلاوة هي بقعة بيضاء رمادية في الفم يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان، وزيادة فرصة تدمير اللثة و ارتخاء الأسنان وتساقطها.

3.التخلص من رائحة الفم الكريهة

يؤدي مضغ التبغ إلى ظهور بقع على الأسنان ويسبب رائحة الفم الكريهة، حيث ذكرت دراسة نشرت في مجلة الزراعة والكيمياء أنه تم العثور على بعض المواد الكيميائية في لعاب الأشخاص الذين يستخدمون التبغ.





4.تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يؤدي التبغ إلى مخاطر التسبب في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، حيث ذكرت مجلة تابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أن التبغ يتسبب فى زيادة فورية في معدل ضربات القلب وضغط الدم، لذا فإن الإقلاع عن التدخين يعني أنك تمنح فرصة أكبر لقلبك لتكون بصحة جيدة وتعيش لفترة أطول.

5.الحفاظ على صحة طفلك

الآباء الذين اعتادو على التدخين او مضغ التبغ المذاب في شكل حلوى، يعرضون أطفالهم للخطر والتسمم، حيث تم الإبلاغ عن بعض الحالات التي توفي فيها أطفال بعد تسمم النيكوتين بمضغ التبغ.