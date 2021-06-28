شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن رسم "تاتو" أثناء الحمل؟.. احذرى من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الوشم أو "التاتو" شائعًا بشكل متزايد، ولكن إذا كنت تفكرين في الحصول على وشم أثناء الحمل ، فهناك طرق للقيام بذلك بأمان ولكن هناك أيضًا مخاطر يجب وضعها في الاعتبار، حيث لا ينصح الخبراء الطبيون بذلك نتيجة للتعرض لبعض المخاطر وفقا لتقرير لموقع insider.

هل يمكنك الحصول على وشم "تاتو" أثناء الحمل؟

لم تتخذ الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) موقفًا رسميًا بشأن ما إذا كان الحصول على وشم أثناء الحمل آمنًا أم لا لكن بشكل عام ، هذه ليست فكرة سواء كانت المرأة في الثلث الأول أو الثالث من الحمل ، فإن مخاطر الحصول على تاتو أثناء الحمل هي نفسها وتتضمن ما يلي:

العدوى: عند استخدام الإبرة يكون هناك خطر الإصابة بالعدوى ويزداد هذا الخطر أثناء الحمل بسبب نظام المناعة.

أمراض الكبد: يمكن لأمراض مثل التهاب الكبد B و C أن تنتقل عبر إبرة الوشم إلى الجنين.

تهيج الجلد: أثناء الحمل ترتفع هرموناتك، مما يجعلك أكثر عرضة لتهيج الجلد لذلك إذا حصلت على وشم أثناء الحمل، فمن المحتمل أن تعانين من الألم والحكة أكثر مما كنت ستعانينه بخلاف ذلك.

تغيرات الجلد: خلال فترة الحمل يتمدد جلد البطن والثدي والفخذين وأعلى الذراعين، وهو ما يمكن أن يؤثر على التصميم، اعتمادًا على المكان الذي تحصل فيه على الوشم، حتى بعد ولادة طفلك.

علامات الوشم المصاب

من الطبيعي أن تشعر بقليل من الاحمرار حول الوشم لبضعة أيام بعد الانتهاء منه ومع ذلك، إذا ظهرت أي أعراض أخرى فقد يكون هذا بمثابة وجود عدوى وهى:

احمرار يستمر أو يزداد سوءًا بعد يومين.

التورم.

ألم مكان الوشم.

تصريف صديد.

بثور صغيرة.

نتوءات صغيرة وردية أو حمراء.