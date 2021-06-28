تعرفوا على فوائد اللبن للبشرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:25 مساءً - تسعى النساء جاهدة للعناية ببشرة وجهها، من خلال مستحضرات التجميل والكريمات، ولكن ما لا تعرفه أن للبن فوائد كثيرة للبشرة وتتمثل فيما يأتي:

١ – يحسن لون البشرة:

يمنع حمض اللاكتيك الموجود في اللبن إفراز المزيد من إنزيم التيروزيناز المسئول عن إنتاج صبغة الميلانين التي تجعل لون البشرة داكنا، بهذه الطريقة قد يساعد اللبن في تحسين لون بشرتك.

٢ – يحارب حب الشباب:

يعد اللبن علاجا منزليا فعالا لمحاربة حب الشباب، إذ يمكن أن يساعدك استخدام اللبن العادي بشكل منتظم في التخلص من البثور، لأن الكميات العالية من الزنك وحمض اللاكتيك الموجودة في اللبن تساهم في التخفيف من حب الشباب.

٣ – يقلل تصبغات الجلد:

يزيل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الطبقة العليا من الجلد، مما يعزز نمو خلايا الجلد الجديدة، وهذا بدوره يقلل من ظهور تصبغات الجلد.

٤ – يقلل الهالات السوداء:

يساعد اللبن في تقليل الهالات السوداء والانتفاخات الموجودة في البشرة تحت العين لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

٥ – يعالج التهابات الجلد:

يحتوي الزبادي على مادة البروبيوتيك التي تساهم في التخلص من الالتهابات الجلدية التي تسببها الفطريات أو البكتيريا مثل الخميرة.

٦ – يهدئ حروق الشمس:

تحدث حروق الشمس بسبب الأشعة فوق البنفسجية الضارة للجلد والتي تؤدي إلى احمرار الجلد وظهور البثور، يمكن أن يساعد تطبيق اللبن موضعيا في علاج المناطق المصابة بحروق الشمس.

وصفات اللبن للبشرة:

يمكنك الاستفادة من فوائد اللبن للبشرة، من خلال تطبيق أحد الوصفات الاتية:

وصفة اللبن والزيوت الأساسية:

تعد وصفة اللبن والزيوت الأساسية رائعة لعلاجات مشكلات البشرة الشائعة، يمكنك تحضيرها بسهولة بهذه الطريقة:

المكونات:

ربع كوب من اللبن.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

قطرتان من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من الفحم.