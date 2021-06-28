شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. أفضل نظام غذائي للتحكم في مرض السكرى أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكرى الحمل هو مرض تصاب به بعض النساء خلال فترة الحمل، ويمكن التحكم في داء السكري أثناء الحمل غالبًا بدون دواء، حيث يمكن إجراء تغييرات في نمط الحياة من تناول نظام غذائى صحى للتحكم في سكرى الحمل وضبط معدلات السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على نظام غذائى يساعد في التحكم في سكرى الحمل، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو سكرى الحمل؟

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري يحدث أثناء الحمل يظهر عادة عندما تكونين في الأسبوع 24 إلى 32 من الحمل ويختفي سكر الحمل بعد الولادة.

وظيفة الأنسولين هي الحفاظ على مستويات السكر في الدم لكن أثناء الحمل ، تصنع المشيمة هرمونات تمنع الأنسولين من العمل كما ينبغي، وارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يكون خطيرًا فهناك مخاطر ومضاعفات محتملة لك ولطفلك إذا لم يتم التحكم في السكر.

تزيد الإصابة بسكري الحمل أيضًا من خطر إصابتك به مرة أخرى أثناء الحمل في المستقبل.

قائمة طعام سكرى الحمل

فيما يلي قائمة بأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في النظام الغذائي لسكري الحمل:

1.البروتينات الخالية من الدهون

تساعدك هذه الأطعمة على الشعور بالشبع وهي اللبنات الأساسية لنمو طفلك وتشمل هذه:

-الدجاج

-البيض.

-السمك.

-الالبان منخفضة الدسم.

-الديك الرومى.

2- الخضروات غير النشوية

توفر فيتامينات ومعادن وألياف مهمة وتشمل هذه:

-بروكلي.

-خيار.

-فاصوليا خضراء.

-بصل.

-الفلفل.

-سلطة خضراء.

3- الدهون الصحية

تساعدك الدهون الصحية على الشعور بالشبع وهي مفيدة لصحة القلب وتشمل:

-أفوكادو.

-المكسرات.

-زيت الزيتون.

-بذور.

-زبدة الجوز (لوز ، فول سوداني ، كاجو ، إلخ).

4- الكربوهيدرات المعقدة

نحتاج إلى الكربوهيدرات للحصول على الطاقة والألياف وبعض العناصر الغذائية تشمل الكربوهيدرات المعقدة ما يلي:

-التوت.

-أرز بني.

-زبادي يوناني.

-البطاطا الحلوة.

-خبز أسمر.

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانين من سكرى الحمل

إذا كنتِ تتناولين نظامًا غذائيًا لسكري الحمل، فتجنبي الأطعمة التالية:

-المشروبات السكرية.

-الكربوهيدرات البسيطة مثل حبوب الإفطار والأطعمة المصنعة أو الوجبات الخفيفة.