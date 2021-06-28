شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر سلالة دلتا بلس لفيروس كورونا للحاصلين على اللقاح وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند تسمى "دلتا بلس" إلى إحداث زيادات في الإصابات والوفيات واحتمالية حدوث موجة ثالثة لكورونا في الهند، ويأتي ذلك في الوقت الذى تشجع فيه الدولة ومسئولو الصحة الهندية الناس على الحصول على لقاحاتهم، فهل تعمل اللقاحات في مواجهة سلالة "دلتا بلس" وطرق الوقاية من هذه السلالة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

سلالة دلتا بلس قابلة للانتقال بشكل كبير

أعلنت الحكومة الهندية رسميًا أن متغير دلتا بلس لفيروس كورونا هو "متغير مثير للقلق"، ووفقًا للمسؤولين، يحتوي متغير كورونا الجديد على ثلاث سمات مميزة وهي زيادة قابلية الانتقال، وارتباط أقوى بمستقبلات خلايا الرئة، واحتمال انخفاض استجابة الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

بالنظر إلى أن المتغير الجديد قد تم اكتشافه في العديد من الولايات في الهند ، فقد حثت الحكومة بالفعل الولايات على اتخاذ التدابير اللازمة، لضمان "الاختبارات على نطاق واسع ، والتعقب الفوري للحالات المصابة وكذلك تغطية اللقاح على أساس الأولوية".

وتعد الهند واحدة من تسع دول تم فيها اكتشاف متغير دلتا بلس فيها، وبحسب ما ورد، تم اكتشاف المتغير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال والصين وروسيا.

ما مدى فعالية لقاحات كورونا ضد متغير دلتا بلس؟

بالنظر إلى أن اللقاحات قد تم تطويرها في الأصل لمواجهة سلالة كورونا الأصلية، فهذا يعنى أن المتغيرات الجديدة الناشئة مثل: دلتا بلس لديها القدرة على تجاوز الأجسام المضادة التي تطلقها اللقاحات.

وأثار العلماء أيضًا مخاوف بشأن الخصائص التي تساعد المتغيرات الأحدث على الهروب من الدفاعات المناعية وتساعدهم في تفادي الحماية التي يحركها اللقاح أيضًا.

ومع ذلك ادعت الدراسات أن بعض لقاحات كورونا يمكن أن تثبت فعاليتها ضد متغير دلتا ولكن عندما يتعلق الأمر بمتغير دلتا بلس لا يزال يتعين على الخبراء تحديد ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن توفر الحماية ضده.

هل يمكن لمتغير دلتا أن يؤثر على الأشخاص المحصنين بالكامل؟

تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير دلتا بلس في ولاية راجاستان بالهند في امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا تم تطعيمها بالكامل، كما قال مسؤول الصحة بالهند وقد تعافت المرأة من الفيروس في شهر مايو، وتم إرسال عينة المرأة لإجراء تسلسل الجينوم إلى المعهد الوطني لعلم الفيروسات ووردت تقاريرها أنه "تم العثور على متغير دلتا بلس في عينة المرأة."

بينما كانت المرأة بدون أعراض وتعافت تمامًا، من المهم ملاحظة أن متغير دلتا بلس يمكن أن يؤثر على الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من كورونا أيضًا.

طرق الوقاية من سلالة دلتا بلس

توخي الحذر والالتزام بالسلوك المناسب للوقاية من كورونا هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار الفيروس، خاصة في أعقاب ظهور متغير "دلتا بلس"

في حين أن متغير دلتا بلس أكثر قابلية للانتقال وينتشر بشكل أسرع من المتغيرات السابقة، فإن الحفاظ على المسافة الاجتماعية "التباعد الاجتماعي"، ارتداء كمامتين معاً وغسل اليدين بانتظام أو تعقيمها أمر في غاية الأهمية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لاكتساب بعض المناعة ضد الفيروس.

واقترحت الدراسات أن بعض لقاحات كورونا يمكن أن تثبت فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة بما في ذلك متغير دلتا، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للحصول على التطعيم.