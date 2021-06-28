لخسارة الوزن في الصيف.. جدول رجيم بدون نشويات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لخسارة الوزن في الصيف، ينصح الخبراء باتباع رجيم بدون نشويات للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، لأنه الفصل الأنسب للقيام بذه المهمة.

ويعتمد نظام الرجيم بدون نشويات على اتباع نظاماً غذائياً تستبدل فيه الأطعمة السكرية والمكرونة والخبز وغيرها من المواد الغذائية المحتوية على النشويات، بالأطعمة الغنية بالبروتينات الطبيعية والدهون، مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن والزيوت والزبدة والخضروات والقهوة أو الشاي العادي.

ويشبه النظام الغذائي الخالي من النشويات نظام الكيتو، الذي يحد من تناول الكربوهيدرات إلى أقل من 30 جراماً في اليوم، ويشجع على تناول 70٪ أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية من الدهون.

ونظراً لأن هذا النظام الغذائي يركز على تقييد مغذيات كبيرة بعينها، فلا توجد توصيات بشأن كمية السعرات الحرارية اليومية أو أحجام حصص الأكل في كل وجبة.

نموذج جدول رجيم بدون نشويات:

-الإفطار:

طبق من بيض الأومليت مقلي بالزبدة أو زيت جوز الهند مع خضروات متنوعة وقليل من شرائح الأفوكادو أو بيض بالجبن مع البروكلي ونقانق الدجاج.

الغداء:

قليل من الخس مع لحم الديك الرومي المطحون، جبن متبل بزيت الزيتون أو لفائف الخس والتونة والجزر المغموسة بالأفوكادو المهروس.

العشاء:

سمك السلمون، نودلز الكوسة، وطبق جانبي من بذور عباد الشمس أو شرائح لحم الضأن، سلطة سبانخ بالجوز وزيت الزيتون.





الوجبات الخفيفة:

قليل من اللحم البقري، جبن أو بيض مسلوق والقليل من الفستق.

فوائد الرجيم بدون نشويات لخسارة الوزن

وفقاً لموقع "healthline" الطبي، بشكل عام، يمكن أن يساعد استبدال الكربوهيدرات بالبروتين أو الدهون على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما يعزز بدوره فقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الأنظمة الغذائية منخفضة النشويات عادةً فقدان الوزن السريع في الأسابيع القليلة الأولى بسبب الانخفاض السريع في وزن الماء، لأن كل جرام من النشويات يحتوي على ما يقرب من 3 جرامات من الماء في الجسم.

فوائد صحية للرجيم الخالي من النشويات





تحسن صحة القلب

قد يؤدي تقليل تناول النشويات إلى تحسين صحة القلب، وعلى وجه الخصوص، تبين أن الأنظمة الغذائية منخفضة النشويات تقلل مستويات الدهون الثلاثية في الدم ومن ثم تحسن صحة القلب.

كما تشير دراسات أخرى إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة النشويات قد تزيد أيضاً من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، والذي يمكن أن يساعد على الحماية من أمراض القلب.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد خفض النشويات، وخاصة المكررة والسكر، على التحكم في نسبة السكر في الدم، مما قد يكون مفيداً بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

تقليل دهون البطن

تشير الأبحاث المحدودة إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة النشويات أفضل من الأنظمة الغذائية قليلة الدسم في تقليل دهون البطن، وهو نوع من الدهون يرتبط بالالتهابات وأمراض معينة.



