"جبهة تحرير تجراي" بإثيوبيا تعلن السيطرة على مدينة مقلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جبهة تحرير تجراي، مساء اليوم الإثنين، السيطرة على عاصمة الإقليم، الواقع شمال إثيوبيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت جبهة تحرير تجراي: "سيطرنا على عاصمة الإقليم وتم طرد قوات آبي أحمد"، فيما وافقت الحكومة الإثيوبية على وقف إطلاق النار.



ودخلت القوات الموالية للسلطات السابقة في إقليم تجراي مدينة "مقلي" عاصمة الإقليم الواقع شمال إثيوبيا، حيث تشن القوات الحكومية عملية عسكرية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق أحد أعضاء الإدارة الإقليمية الموقتة.

وقال العضو ،الذي لم يشأ كشف هويته لدواع أمنية، إن القوات المسماة قوات الدفاع عن تجراي "سيطرت على المدينة وشاهدتها بنفسي، لقد دخلت".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء اليوم الاثنين، موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم.