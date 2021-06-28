مصارف لبنان تغلق أبوابها تضامنا مع "السويسري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت جمعية "مصارف لبنان"، إغلاق جميع فروع المصارف العاملة في لبنان غدا الثلاثاء تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.

وأعلن البنك اللبناني السويسري، في بيان أنه سيغلق أبوابه الثلاثاء بعد أن اقتحم حوالي 100 رجل مسلح مقره واعتدوا على موظفيه.



وقال بيان جمعية مصارف لبنان "إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم غد الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2021، تضامنا مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجا على هذا الاعتداء المستنكر والمدان."

وتابعت، أنها قررت اتخاذ القرارات الآتية:" أولاً، إدانة الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي، والمعنوي، الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفّات البنك على أيدي المعتدين، وتمنّي الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات".



وأضافت:" ثانياً، مطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه، وزبائنه".

واقتحم بعض المودعين الغاضبين مبنى "بنك اللبناني السويسري" في منطقة الحمرا وقاموا بتكسير وبعثرة الأغراض والأوراق.

