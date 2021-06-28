شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض الشيخوخة المبكرة عند الأطفال وما أبرز أعراضه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة المبكرة عند الأطفال والمعروف أيضًا باسم متلازمة هاتشينسون جيلفورد، هواضطراب وراثي نادر للغاية يتسبب في تقدم الأطفال في السن بسرعة، بدءًا من أول عامين من حياتهم.

يبدو أن الأطفال المصابون بالشياخ بشكل عام طبيعيين عند الولادة، خلال السنة الأولى و تبدأ العلامات والأعراض في الظهور، مثل بطء النمو وتساقط الشعر.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تعتبر مشاكل القلب أو السكتات الدماغية السبب النهائي للوفاة لدى معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة، ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة حوالي 13 عامًا، قد يموت بعض المصابين بالمرض في سن أصغر والبعض الآخر قد يعيش لفترة أطول ، حتى تصل إلى 20 عامًا.

لا يوجد علاج للشياخ ، لكن الأبحاث الجارية تظهر بعض الأمل في العلاج، وعادة خلال السنة الأولى من العمر، يتباطأ نمو الطفل المصاب بالشياخ بشكل ملحوظ ، لكن النمو الحركي والذكاء يظلان طبيعيين.

تتضمن علامات وأعراض هذا الاضطراب التدريجي مظهرًا مميزًا:

1:تباطؤ النمو، مع انخفاض الطول والوزن عن المتوسط.

2:تضيق الوجه والفك السفلي الصغير والشفتين الرفيعة والأنف المنقار.

3:رأس كبير بشكل غير متناسب للوجه.

4:عيون بارزة وانغلاق غير كامل للجفون.

5:تساقط الشعر بما في ذلك الرموش والحواجب.

6:جلد رقيق ومتقطع ومتجعد.

7:عروق مرئية.

8:صوت ذو نبرة عالية.

تتضمن العلامات والأعراض أيضًا مشكلات صحية ومنها

1:أمراض القلب والأوعية الدموية الشديدة التقدمية.

2:تصلب وشد الجلد على الجذع والأطراف (على غرار تصلب الجلد).

2:تشكيل الأسنان المتأخر وغير الطبيعي.

3:بعض فقدان السمع.

4:فقدان الدهون تحت الجلد وفقدان الكتلة العضلية.

4:تشوهات الهيكل العظمي وهشاشة العظام.

5:مفاصل متصلبة.