شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. إزاى تتغلب على الإجهاد والتوتر فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية إعلان جدول إمتحانات الثانوية العامة تعيش الأسر التى بها طلاب ثانوية عامة حالة من التوتر، كما يتعرض الطالب فى هذه الفترة للتوتر والقلق والاجهاد المستمر نتيجة التفكير الكثير والخوف ، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للتغلب على الاجهاد والتوتر فى فترة الأمتحانات وفقا لما ذكره موقع Daniel وهى:

1: لكى تشعر بالراحة النفسية والتغلب على القلق يجب أن تكون البيئة المحيطة بك مرتبة وهادئة.

2: اقرأ شيئا لقضاء وقت الفراغ، لقد ثبت أن القراءة من أجل المتعة يمكن أن تقلل التوتر بنسبة تصل إلى 68%، فالقراءة تريح جسدك عن طريق خفض معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر.

3: قلل من تناول السكر: أظهرت الأبحاث أنه عندما تتعرض للإجهاد ، تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول - هرمون التوتر – لإدارته ، الكورتيزول يؤثر أيضًا على مستوى السكر في الدم لذلك ، كلما زادت كمية السكر التي تتناولها كلما شعرت بالتوتر.

4: تقليل استخدام الهاتف: تظهر الأبحاث أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة لا يسبب التوتر فحسب ، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحتك العقلية.

5: احصل على قسط كاف من النوم، التوتر والنوم بينهما علاقة ثنائية الاتجاه، فالإجهاد يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.

7:تشيرالأبحاث إلى أن التعاطف مع الذات يقلل من مستويات التوتر لديك ويحسن من إحساسك بالسعادة، في نهاية كل يوم ، اكتب 3 من إنجازاتك لا يهم حجم هذه الإنجازات الكبيرة أو الصغيرة.

8:ممارسه الرياضة: أظهرت الأبحاث أن التمارين الهوائية عالية الكثافة لها آثار إيجابية على الرفاهية والحد من التوتر.