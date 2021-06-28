النتوء بالقرب من الأنف قد ينذر بمرض خطير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 07:24 مساءً - لا توجد أعراض ملحوظة لارتفاع الكوليسترول في الدم، إلا أن اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف ما إذا كان لديك ارتفاع في معدلات الكوليسترول، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر علامات ملحوظة.

ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول ضارا لأنه لا يظهر عادة أي أعراض. ومع ذلك، قد تظهر علامة منبهة في بعض الأحيان “بالقرب من الأنف”.

ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى التهاب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ووفقا لمؤسسة “هارفارد هيلث”، يمكن أن تظهر اللويحات الصفراء، وهي لويحات ناعمة مليئة بالكوليسترول تتطور تحت الجلد، على الوجه، “عادة على الجفون أو حولها وغالبا بالقرب من الأنف”.

وتشرح المؤسسة الصحية، أن هذه الحالة تحدث بشكل رئيسي عند البالغين في منتصف العمر وكبار السن، وفي النساء أكثر من الرجال.

ويمكن أن تكون علامة على فرط شحميات الدم، وهي مستويات عالية من الكوليسترول، والدهون الثلاثية، أو غيرها من الدهون في الدم.

ويمكن أن تتنوع اللويحات الصفراء (xanthelasma)، في الحجم، بدءا من رأس الدبوس الصغير إلى حجم حبة العنب. وعادة ما تكون مشابهة لنتوء تحت الجلد، وقد تظهر بلون أصفر أو برتقالي.

وقد تكون هذه الكتل الصفراء زوائد فردية معزولة أو قد تتطور في شكل مجموعات، وقد تظهر في أي مكان من الجسم.

ونظرا لأن معظم الأشخاص لا يعانون من الأعراض المرتبطة بارتفاع الكوليسترول، فمن المرجح أن يقترح الأطباء إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لدى المريض قد يكون مرتفعا.

وهناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول: سحب الدم من ذراعك، أو اختبار وخز الإصبع.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضا.

ويقول الخبراء الصحيون إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

والدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة:

-الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة والجوز وزيوت البذور

-الأفوكادو والمكسرات والبذور

-الدهون المصنوعة من الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

-الأسماك الزيتية

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​في الحصول على الكثير من الدهون غير المشبعة في نظامك الغذائي.

وتختلف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات.

وبشكل عام، تحتوي على نسبة عالية من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

نصائح أساسية أخرى

بالإضافة إلى الأكل الصحي، يمكن أن تساعد التمارين البدنية المنتظمة في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

ويُنصح البالغون بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.