شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعدك تمارين العلاج الطبيعى لاستعادة قدرتك على التنفس بعد عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة، يقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بإعطائهم تمارين التنفس المختلفة، وتحديد المواقع التي تساعد رئتيهم على العمل بشكل أفضل، وإذا كان لديهم سعال مع البلغم، يتم استخدام تقنيات مختلفة لمساعدتهم على إزالة البلغم.

وفقا لتقرير موقع " indianexpress| عندما يتم إدخال المرضى إلى المستشفى، تقل أنشطتهم ، وتصبح عضلاتهم ضعيفة، ويزيد معدل ضربات القلب ومعدل التنفس، وينخفض ​​تشبع الأكسجين حتى مع أقل أشكال النشاط، و يساعد أخصائيو العلاج الطبيعي على عكس تأثيرات إزالة التكييف هذه.

العلاج الطبيعي أثناء التعافي في المنزل

بعد الخروج من المنزل، يشكو مرضى كورونا من التعب الشديد حتى مع الأنشطة الخفيفة مثل الذهاب إلى الحمام، ويقوم أخصائيو العلاج الطبيعي بتقيم حالات المرضى بدقة، وهذا يشمل تقييم قوتهم وتحملهم ، وتقييم قدراتهم الوظيفية من خلال اختبار المشي لمدة 6 دقائق وقدرتهم على التنفس.

بمجرد الانتهاء من التقييم ، يتم إعطاء كل مريض برنامج تمارين مصمم خصيصًا، ستستمر كل جلسة تمرين لمدة ساعة على الأقل، في هذه الساعة ، يقوم أخصائى العلاج الطبيعى يمارسون أنواعًا مختلفة من تمارين التنفس وقياس التنفس التحفيزي والتمارين الهوائية والاسترخاء. يتم تحمل وتيرة التدريبات من قبل المريض الفردي. تمارين التنفس مثل التنفس البطني المريح ، التنفس المقطعي ، أو تمارين توسيع الصدر ، يمكن للمرضى التعلم والقيام بمفردهم.

للمرضى الذين يشكون من السعال

في حالة شكواهم من السعال ، وعدم قدرتهم على إزالة الإفرازات لأنهم يجلسون بعمق في الرئتين ، يتم تعليمهم تقنيات مختلفة مثل الدورة النشطة لتقنية التنفس أو التصريف الذاتي. هذا يساعدهم على إزالة الإفرازات بشكل أكثر فعالية وبأقل إجهاد، بعد ذلك يتم إعطاؤهم حركات حرة مختلفة للأطراف العلوية والسفلية مما يساعدهم على بناء قدرتهم على التحمل.

للمرضى الذين يتلقون دعم الأكسجين في المنزل

بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون دعم الأكسجين في المنزل ، يتم إعطاؤهم تمارين الأيروبيك التي تبدأ بالإحماء وتنتهي بالتهدئة.

سيتم إجراء التمارين الهوائية على جهاز المشي أو جهاز التدريب المتقاطع أو على الدراجة، في حالة شكواهم من مشكلات التوازن ، والتي هي شائعة بعد الإصابة بالفيروس ، تتم إضافة تمارين توازن معينة إلى برنامج التمرين الخاص بهم.

نتيجة العلاج الطبيعي والمدة الموصى بها

سوف تظهر آثار التمارين في وقت مبكر حتى سبعة أيام. يبدأ المرضى في الشعور بالتحسن ، وتتحسن ثقتهم ورفاهيتهم وتفاعلهم في المجتمع.

للحصول على أقصى قدر من الفوائد ، يوصى ببرنامج إعادة التأهيل للعلاج الطبيعي لمدة 6 أسابيع على الأقل، بعد ذلك يمكنهم القيام بهذه التمارين في المنزل أيضًا.

يجب أن يكون التنفس المنتظم بعمق الحجاب الحاجز ، والذي لن يحسن الأوكسجين فحسب ، بل يريح العقل أيضًا ، والمشي اليومي الطويل لمدة 30 دقيقة على الأقل ، هو نمط الحياة الطبيعي الجديد لجميع هؤلاء المرضى. وبهذه الطريقة يمكنهم الخروج بقوة والمطالبة بانتصارهم في معركتهم ضد فيروس كورونا.